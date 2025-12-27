賴清德晤河野太郎 稱台將持續強化自衞能力

【on.cc東網專訊】台灣地區領導人賴清德周五（26日）與訪台的日本前外相河野太郎舉行會談，感謝日方在國際場域多次重申台海和平穩定對全球安全的重要性。河野在會談後舉行記者會，表示應在經濟和人員交流領域加強日台關係。

賴清德會見河野太郎眾議員一行人，希望對方進一步協助推動簽署台日經濟夥伴協定及支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》，讓台日攜手引領全球產業發展。他又指，台灣深知和平不能寄望於侵略者的善意，實力才是和平的保證，台灣將持續強化自我防衞能力。

河野太郎感謝台灣取消對日本福島等5縣食品的輸入限制，提到來自台灣的訪日遊客正在增加。他積極評價稱，隨着半導體巨頭台積電進駐熊本縣等，日台經濟關係也在加強，未來在數碼經濟、人工智能等新興領域的合作將更深化。

