賴清德：如特朗普說服大陸棄攻台 應獲諾貝爾和平獎

【on.cc東網專訊】台灣地區領導人賴清德近日接受美媒專訪，其辦公室周二（7日）公布訪談內容。賴清德表示，只要對等、有尊嚴，台方很樂意跟大陸談判，透過交流合作達到和平共榮的目標。他希望能繼續得到美總統特朗普的支持，又稱如對方能讓陸方永遠放棄對台發動武力攻擊，必然是諾貝爾和平獎的得主。

賴清德表示，如有機會跟特朗普講述台海情況，會建議對方特別留意大陸目前不僅在台海進行愈來愈大規模的軍演，在東海、南海也擴軍，到印太整個區域，航母跨過第一、第二島鏈。他認為，當台灣被併吞，大陸會更有力量在國際上與美競爭，最後衝擊到美國本土利益。

賴清德重申，台灣有決心保護自身安全，防衞預算明年可達本地生產總值（GDP）的3.32%，2030年前可達5%，比北約標準早5年。他又指，台灣也把半導體產業看成是對世界未來繁榮的重要責任，故支持晶圓代工大廠台積電赴美國、日本及德國投資，未來美國在再工業化及成為人工智能世界中心時，相信台積電可扮演關鍵角色。

