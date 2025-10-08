每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
賴清德：如特朗普說服大陸棄攻台 應獲諾貝爾和平獎
【on.cc東網專訊】台灣地區領導人賴清德近日接受美媒專訪，其辦公室周二（7日）公布訪談內容。賴清德表示，只要對等、有尊嚴，台方很樂意跟大陸談判，透過交流合作達到和平共榮的目標。他希望能繼續得到美總統特朗普的支持，又稱如對方能讓陸方永遠放棄對台發動武力攻擊，必然是諾貝爾和平獎的得主。
賴清德表示，如有機會跟特朗普講述台海情況，會建議對方特別留意大陸目前不僅在台海進行愈來愈大規模的軍演，在東海、南海也擴軍，到印太整個區域，航母跨過第一、第二島鏈。他認為，當台灣被併吞，大陸會更有力量在國際上與美競爭，最後衝擊到美國本土利益。
賴清德重申，台灣有決心保護自身安全，防衞預算明年可達本地生產總值（GDP）的3.32%，2030年前可達5%，比北約標準早5年。他又指，台灣也把半導體產業看成是對世界未來繁榮的重要責任，故支持晶圓代工大廠台積電赴美國、日本及德國投資，未來美國在再工業化及成為人工智能世界中心時，相信台積電可扮演關鍵角色。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言
前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 47 分鐘前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 1 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
300%！諾貝爾獎金頒了124年為何仍花不完？看基金會的資產配置就懂了
今年諾貝爾獎周一 (6 日) 正式揭曉，自 1901 年瑞典化學家諾貝爾設立獎項以來，諾貝爾獎已持續頒發 124 年，累計表彰超過 1000 名傑出貢獻者。令人矚目的是，最初僅 3100 萬瑞典克朗的遺產不僅未被耗盡，反而透過精妙的投資運作增值近 200 倍，支撐著獎項的持續繁榮。鉅亨網 ・ 17 小時前
AMD做大刁被質疑AI過熱 CEO：思想太狹隘！
超微（AMD）與ChatGPT母公司OpenAI達成一項規模達數以百億計美元的多年期合作協議，是屬目前其中一宗最大型AI基建交易。總裁蘇姿丰表示，科技界對人工智能的想像應該更遠、更大一些。Yahoo財經 ・ 22 小時前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《笨蕉大劇院》50場圓滿結束 ｜柯煒林完成舞台劇兼四岀謝票 透露身體近況無懼患癌抗病魔：我返回來了！
舞台劇《笨蕉大劇團》尾場於昨晚（7日）上演，合共完成了50場演出，演員之一的柯煒林（Will）亦有回歸參演，並於謝幕時與其他演員一同答謝觀眾。柯煒林其後受訪透露最新身體狀況，又多謝大家對他的關心。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
渾水專欄│為敗走舖市李根興獻上一計（渾水）
李根興唯有以實際行動，將個人財富投入基金，與投資者共擔風險，才能贏得信任，減緩贖回潮。公關手段救不了他，唯有決心和改革才是出路。 華麗的言辭和網絡曝光，能省則省吧。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 1 天前
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 1 天前
西環美食｜7000呎自助即撈海鮮火鍋放題「西城水產」 晚市任食2小時$288起 逾12款海鮮每日香港仔魚市場新鮮直送
可以自助任撈海鮮的火鍋放題店這兩年非常受歡迎，月前又發現有新餐廳加入戰團，這間開業兩個月左右的「西城水產」位於堅尼地城卑路乍街，佔地約7000呎，由餐飲業經驗豐富的Sunny所開。Yahoo Food ・ 4 小時前
ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉
ViuTV女神沈殷怡（Shirley）向來識飲識食，日前其一身性感造型在社交平台分享與朋友大嘆意大利菜！翻查資料，原來是位於中環半山的TABIÀ，餐廳原來有別於傳統意菜，原來是主打意大利北部意饌，難怪Shirley食得津津有味，連多出個IG Story！想知道Shirley食乜，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 4 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
荃灣蜜雪冰城與Donki雪糕大腸菌群超標 食安中心勒令停售
香港食物安全中心於10月6日公佈，兩款雪糕樣本被驗出大腸菌群含量超出法例上限，兩間店分別為荃灣如心廣場的蜜雪冰城及海之戀商場內的Don Don Donki。食安中心指，涉事樣本結果顯示菌群水平未達法定標準，已立即下令停售相關產品，並要求商戶清理及加強衛生。Yahoo Food ・ 20 小時前
AMD暴漲 OpenAI或入股改寫晶片競局
人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與超微 (AMD) 周一 (6 日) 達成重大合作，將讓 OpenAI 有機會持有這家晶片製造商高達 10% 的股權，同時展開規模龐大的 AI 晶片部署計畫。鉅亨網 ・ 1 天前
甲骨文股價大跌 有報導稱其雲計算業務利潤率低於預期
【彭博】— 甲骨文公司股價周二大跌，之前有一則報導稱，這家軟件開發商雲計算業務的利潤率低於華爾街許多人的預期。Bloomberg ・ 8 小時前
193向Lolly Talk送月餅被打回頭現「羅生門」 出PO質疑：呢個世界真係有咁多黐線嘅人
成軍3年嘅女團Lolly Talk近日驚傳財困，有報道指投資者決定唔再投資，再加上團隊支出大，導致入不敷支，成員們已經半年冇糧出，兼被通知倒欠公司20萬元。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
爆逃兵不願面對媒體 威廉40歲生日發文道歉
[NOWnews今日新聞]男星威廉今年5月爆出逃兵案，被依《妨害兵役治罪條》、《刑法》偽造文書等罪行起訴，不只演藝事業全數停擺、主持節目也被迫下車流產。然而事發後，他僅在父親節當天向自己的兒女道歉，「...今日新聞 娛樂 ・ 13 小時前