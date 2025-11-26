賴清德：數年追加400億美元預算 強化國防嚇阻

（法新社台北26日電） 台灣總統賴清德表示，他的政府將在未來幾年內提議增加400億美元的國防預算，因為台灣正尋求嚇阻潛在的中國入侵。

過去十年，隨著中國軍事壓力加劇，台灣已增加國防開支，但美國總統川普政府一直敦促台灣採取更多措施來保護自己。

賴總統投書「華盛頓郵報」（The Washington Post）表示，增加的支出將不僅用於重大對美軍購，也會大幅強化台灣不對稱作戰能力

賴總統說：「我們目標是在北京動武的決策過程中，加入更大的成本及更多不確定性，以增強嚇阻」。