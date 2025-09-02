賴軒辰闖電梯的恐怖祕密：東京治安危機背後的驚悚真相？

日本橋的深夜驚魂

想像一下，你深夜搭電梯回家，突然發現一個陌生男子跟了進來，這畫面是不是有點像恐怖片？根據《共同社》2025年8月29日報導，這事真發生在東京中央區日本橋箱崎町！

36歲無業台灣男子賴軒辰8月26日深夜尾隨一名女子超過500公尺，還跟她擠進同一部電梯！女子嚇壞了，機警向另一名住戶求救，賴男才倉皇逃跑。警方火速逮捕他，這事件背後到底藏著什麼故事？😱

賴軒辰的認錯人說法

賴軒辰被逮後，供詞讓人傻眼！他辯稱：「我以為她長得像我朋友，所以才跟著！」《自由時報》2025年8月29日報導，警方發現他隔天疑似又尾隨另一名女子，顯然不是單純「認錯人」！

警視廳久松署指出，賴男以觀光名義入境，卻無正當理由闖入民宅，違反日本《刑法》第130條「不正侵入住宅罪」，可能面臨3年以下有期徒刑。@Tokyo_police在X上說：「這種行為嚴重危害安全，絕不姑息！」😎 這說法聽起來像在演連續劇吧！

日本治安的警鐘再響

這起事件讓日本民眾繃緊神經！《CTWANT》2025年8月29日提到，東京近期尾隨案件頻發，8月20日神戶一名24歲女子片山惠在電梯內被35歲男子谷本將志刺殺，震驚全國！

警視廳數據顯示，2024年東京尾隨相關報案達1,200件，女性安全問題成焦點。@Japan_safety在X上吐槽：「連電梯都不安全了，東京還能住嗎？」😓 日本橋這棟大廈沒自動鎖的設計，也讓警方呼籲民眾加強防範。

類似案件的驚人比較

尾隨案件不只東京有！《The News Lens》2025年8月25日報導，谷本將志案凸顯日本尾隨犯罪的嚴重性，兇手辯稱「不認識被害者」，與賴軒辰的「認錯人」說法如出一轍。

2012年東京台東區也發生台灣留學生張志揚涉殺害兩名女同學的案件，震驚台日兩地。《中央社》2019年8月20日提到，日本記者清水潔揭露的「桶川跟蹤狂殺人案」，顯示尾隨犯罪常因警方初期忽視而惡化。

@Crime_JP在X上說：「尾隨不是小事，可能演變成大禍！」這波事件讓人重新審視治安漏洞！

網友與社會的熱烈反應

這事件在網路上炸開鍋！X上@PunsukaSu怒批：「這種噁男就該公開姓名照片，別回台灣丟臉！」瀏覽量破7萬，網友@Tokyo_gossip留言：「認錯人跟500公尺？這藉口也太爛！」

台灣網友也議論，@TW_news_fan說：「出國別給台灣抹黑，治安意識要提高！」日本民眾則呼籲加強公寓安保，@Nippon_resident建議：「大樓沒自動鎖太危險，該全面升級了！」這話題衝上台日熱搜，顯示民眾對安全的強烈關注！

Japhub小編有話說

賴軒辰這波東京尾隨事件，真是讓人捏把冷汗！😉 認錯人的說法聽起來像電影台詞，但背後的治安問題可不簡單。

小編覺得，出國旅遊得隨時提高警覺，別讓好奇心變麻煩！你有沒有遇過類似的詭異經歷？快留言跟小編分享吧～