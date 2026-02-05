購女網友私密照不付款反威脅性交 男子被判囚16個月

【on.cc東網專訊】28歲前救生員早前經交友軟件Heymandi認識女網友，並以每張100港元的價格向其購入私密照，惟收到後疑不願付款，更涉以發布照片威脅對方要求性交，Ｘ報案後赴約，該男當場被捕。他否認一罪受審，在審訊的結案陳詞階段轉而認罪，被裁定罪成。案件今（5日）於區院判刑，法官李慶年判刑指本案嚴重之處在於葉以公開X的私密照片威脅與其性交，並準備付諸實行；只就被告認罪給予其九分一的刑期扣減，終判被告囚16個月，並指控方在審訊期間有異常操作。

被告葉駿軒（現28歲）被控一項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為罪，經修訂的控罪指他於2023年10月8日至10月10日間，以非法的手段促致女子Ｘ作非法的性行為。辯方在減刑陳詞中指葉之前沒有犯罪紀錄，被捕前為救生員，並指葉遲來的認罪應可獲六分一或以上的刑期扣減。葉的父母、女友及5位朋友今有到庭支持。

李官判刑時指出本案嚴重之處在於葉威脅公開X的私密照片，並已訂下房間及準備付諸實行，後因事主報警才令其事敗，遂採納18個月監禁作量刑基準；至於辯方早前曾提及的六分一或以上刑期扣減，李官因事主須出庭指證並覆述事發經過，終只給予九分一的刑期扣減，判葉囚16個月。

李官亦指出控方在開案陳詞中提及2023年10月8日至10月10日發生的事情，惟初始控罪日期只涵蓋了10月8日。在審訊中控方數次確認不會修改控罪詳情，李官認為這屬異常操作。李官因這涉及公義問題而要求控方就此請示上司，控方於上月27日終決定更改控罪內容，辯方在承認事實已涵蓋10月9至10日事發內容的情況下反對不果，葉於上月28日認罪。

同意案情指出，葉經Heymandi認識Ｘ，並於2023年10月8日提出以每張100港元的價格向其購入私密照。Ｘ在Telegram上向葉發送有其樣貌及私處的照片，惟葉收到照片後拒絕付款，甚至威脅Ｘ與他性交，否則將該些照片於網上發布。

Ｘ於同月9日報案，並於同月10日赴葉的邀約，前往宏基國際賓館。葉在見面時出示與Ｘ的對話及照片，警員馬上出現並拘捕他。葉稱只是想約Ｘ出來聊天及性交，他怕對方不願意出來才使用了錯誤的方法逼Ｘ出來。他在警誡下承認管有26張Ｘ的私密照，並指早前曾約Ｘ出來但遭拒絕。

