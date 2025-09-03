大部分刷單騙案均藉詞在網購平台購買貨品以催谷銷量，近日有騙徒則以購入「18禁色情照片」作為刷單道具，一名男子不虞有詐「大手買相」，失款600萬元。

被騙男子早前在網上搵兼職，在發現Google正在刊登招聘廣告，稱在家工作及透過網上平台完成任務，便可賺取一成佣金。

該男子不虞有詐，按下連結後隨即下載該網站的「여자는카」韓文App，註冊用戶後，App的客服隨即主動聯絡，並指示他刷單，聲稱其後會連本帶利給他。他聽取指示在App內大手購入18禁色情相片，將接近600萬港元分30次轉入對方指定的24個銀行及支付寶戶口。他欲提現時對方失聯，始發現被騙。

警方指，騙徒會在社交平台的搵工群組刊登貼文或廣告招聘，並以不同藉口利用「預付款返佣」手法詐騙。起初更可能會提供一些「甜頭」，以吸引受害者投放更多金錢。警方提醒，市民應透過可信賴的求職途徑搵工，同時要充分了解聘方公司的背景及業務性質，如對方只留下WhatsApp作聯絡，電話號碼並不能接通，亦無需學歷及面試的筍工，便需要多加留意。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/購18禁色情照片刷單賺佣-男子墮騙案失600萬/595746?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral