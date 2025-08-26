2026渣打馬拉松總參賽名額約74,000個

渣打馬拉松2026將於明年1月18日舉行，於9月8日起接受公開報名。今屆參賽總名額約74,000個。另外，為增加年輕人對馬拉松與長跑的興趣，今屆渣打馬拉松增設「躍動少年跑」，於明年1月17日舉行，讓10至15歲青少年參與，共2,500個名額。對有建議馬拉松可跑入啟德，大會表示，賽事細節仍在與啟德體育園磋商中，今年賽事路段維持不變。

今屆渣打馬拉松將一如以往的賽事，設有馬拉松、半馬拉松、十公里賽及輪椅賽項目，將提供傷健人士名額，而賽事路段及年齡組別維持不變。全馬及半馬均由尖沙咀彌敦道起步；十公里賽及輪椅賽起點則分別設於東區走廊和灣仔運動埸，終點皆設於維多利亞公園。總名額約74,000個，由9月8日早上10時起正式接受報名，並於9月23日及10月3日公布抽籤結果。

2026渣打馬拉松

關祺

另外，大會將於今屆馬拉松增設「躍動少年跑」，鼓勵10歲至15歲的青少人投入長跑運動，從小體驗參與體育盛事的樂趣，藉此培養對運動的熱愛。活動於馬拉松賽事的前一天，即1月17號於啟德體育園舉行，賽事為2公里，詳情仍與體育園商討中，將於9至10月再公布。同時，大會亦將於明年再次於啟德體育園舉辦渣打馬拉松博覽會，渣打香港馬拉松2026籌委會主席關祺指，大會引入新元素，望能充分發揮埸地的可能性；期待為本地及海外跑手帶來更佳的體驗。

上屆半馬賽事男子組冠軍林穎璋和女子組冠軍姚潔貞，在昨日舉行的記者會上分享參賽計劃。林穎璋指目前仍在與教練商討參賽項目，正考慮報名全馬；因接下來的賽事緊湊，透露其已報名參加今年的全運會，希望在參與全運會後能力會有所提升，可以跑得更快。對於是次新增的「躍動少年跑」，他認為是一個很好的契機，讓16歲以下少年接觸路賽，以更好地發展體育普及化。姚潔貞則表示受膝蓋傷患影響，將報名參與10公里賽，雖仍然可以跑全馬，但希望集中精力在短途比賽，讓身體有更多休息時間，今次的目標為34分鐘完賽。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/賽前夕增辦青少年2公里賽事-渣打馬拉松1.18開跑-9.8起報名/593204?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral