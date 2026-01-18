賽馬會向全運會得獎運動員頒贈逾1100萬元獎金(陳天朗報道)

【Now新聞台】香港賽馬會向全運會得獎的港隊運動員頒贈超過1100萬元獎金，張家朗期望香港能舉辨更多大型國際賽事，讓市民入場支持香港運動員。

港隊在全運會創下歷史佳績，一共獲得19面獎牌，賽馬會透過優秀運動員獎勵計劃，向港隊運動員頒贈超過1100萬元獎金。

政務司司長陳國基、文體旅局局長羅淑佩向運動員頒贈支票，包括摘下兩金兩銅的何詩蓓獲得180萬元現金獎勵，奪得三面金牌的李思穎亦獲得225萬元現金獎勵。

廣告 廣告

港隊單車代表李思穎：「我一部分獎金都會分給隊友，隊友的功勞及幫助亦都有很多，其次都是儲起來。亞運會目標都是與今次全運會一樣，都是這三個項目為我發展目標，哪個為主項仍未確定。」

香港一共承辦全運會8項賽事，包括劍擊取得一金一銅的港隊劍擊代表張家朗，期望香港能舉辦更多大型國際賽事。

港隊劍擊代表張家朗：「剛剛全運會在啟德場地各方面做得很好，甚至可能之前世界盃比較其他分站世界盃，我覺得(香港)做得更好。在香港舉行大型比賽，對我們來說很好的機會，亦讓香港市民能現場看，不像其他比賽直播，我覺得很好的機會，對我們來說需要珍惜的機會。」

巴黎奧運金牌得主兼立法會旅遊界議員江旻憓亦有出席活動。

港隊劍擊代表佘繕妡：「她(江旻憓)剛在台上有恭喜我們。」

港隊劍擊代表蔡俊彥：「我與她(江旻憓)沒怎樣說話，我們的隊伍這麼多人，不可能每個人都能說話，亦都送上最大的祝福，各行各路、人各有志。很厲害，做運動員亦做議員，我就一定不行。」

政府指，馬會贊助4.5億元支持香港賽區籌辦全運會賽事，亦派出約100名義工參與，協助賽事順利進行。

#要聞