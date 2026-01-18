賽馬會向全運會得獎運動員 頒贈逾1100萬元獎金
【Now新聞台】香港賽馬會向全運會得獎的港隊運動員頒贈超過1100萬元獎金。
政務司司長陳國基、文體旅局局長羅淑佩向運動員頒贈支票，包括奪得三面金牌的李思穎獲得225萬元現金獎勵，摘下兩金兩銅的何詩蓓則獲得180萬元現金獎勵等。
陳國基致辭時指，派出歷來最龐大的港隊代表團參與全運會，對取得19面獎牌深感自豪。
政務司司長陳國基：「特區政府會繼續加大資源投放，完善體育發展的政策。在2025至2026年度，政府透過精英運動員發展基金，向香港體育學院提供超過十億元的資助，支持精英運動發展。十五運會雖然已經圓滿結束，政府推動體育發展的腳步是不會停下來的。我們衷心希望社會各界和政府攜手，繼續支持香港的運動員，為他們創造更佳的環境和更多的機會，期待他們在未來在全國以至在國際體育舞台上，繼續發光發亮，盡展所長。」
#要聞
