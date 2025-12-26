宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
害羞臉紅怎麼讓全日本淪陷！ 赤楚衛二櫻桃魔法魔力曝光！
害羞臉紅怎麼讓全日本淪陷！ 赤楚衛二櫻桃魔法魔力曝光！
櫻桃魔法讓他變成大家的夢中情人
2020年那部《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，簡直把他捧上神壇～演安達清的時候，害羞臉紅、內心小劇場全寫在臉上，真的讓人看一次愛一次😂
這部BL劇火到不行，男女粉絲都淪陷，留言區天天在刷「安達好純情」「衛二紅臉的樣子太真了」～劇場版也順勢推出，熱度持續了好久～
他自己聊起來還說，拍的時候超級緊張，但看到大家這麼喜歡，就覺得一切都值得！
晨間劇之後戲約完全接不完
這幾年他的作品根本停不下來～2022到2023年的NHK晨間劇《舞いあがれ！》裡演貴司，那種體貼老公的模樣，讓一大票人直接喊老公😌
2023年第一次黃金檔主演《こっち向いてよ向井くん》，演那個不會談戀愛的普通男人，觀眾超有代入感～2024年《Re:リベンジ》又展現陰暗的一面，演技讓人刮目相看～
明年2025年更忙，1月電影《366日》演湊，純愛路線肯定又要虐心；夏天跟菅野美穂一起拍恐怖片《近畿地方のある場所について》，第一次碰ホラー超期待；
還有日劇《相続探偵》當偵探主角，推理戲碼看起來就好燒腦～粉絲已經在敲碗了！
生活裡的他其實超會自娛自樂
私底下赤楚衛二可隨性了～喜歡聽90年代的老歌、追特攝、打電動，還有水果和米過敏（不過草莓現在已經沒問題啦）🤭
他的X有430多萬追蹤，Instagram破122萬，隨手po個拍戲側拍或沖繩海景，下面馬上被愛心淹沒～
他超愛分享來台灣喝珍奶的開心事，或沖繩當地的溫暖小故事～粉絲都說「衛二的日常好療癒」「笑容一看就心情好」～這種親切感，才是他圈粉這麼廣的原因吧！
他自己聊起這些總是笑笑的
訪談的時候他講話很實在～像過30歲時說，「想試著多喜歡自己一點，現在就把工作擺第一」～早期被批評的時候也沒氣餒，全都當成燃料😊
拍《366日》在沖繩時，他提到當地人超熱情，海邊工作根本像放假～前輩們都誇他演技有爆發力又細膩～他還自嘲，
每次接新戲都擔心「這該不會是最後一部吧」，這種小危機感，反而讓他一直保持好狀態～聽完只覺得這家伙也太努力了吧！
大家對他的愛完全沒停過
現在一提到赤楚衛二，社群上永遠熱鬧～新戲消息一出，留言區直接被刷爆～很多人說「從假面騎士一路追過來」「衛二的幼犬眼神真的無敵」😍
上次來台灣機場被包圍，粉絲熱情到不行～幾乎沒人說他壞話，大家都暖暖地喊「31歲了還是這麼帥」「拜託多拍點戀愛戲」～這種人氣，跨年齡跨地區，真的很厲害！
Japhub小編有話說
聊完赤楚衛二還是覺得不夠～這家伙從名古屋起步，一步一步走到現在，笑容跟努力都讓人超有好感😘
2025年又是一堆不同類型的新作品，小編已經準備好追劇追電影了～你們呢？最愛他哪個角色，或者哪部最讓你印象深刻？
快來留言跟我分享，一起繼續關注這個超暖男神的下一步啦～下次見💕
其他人也在看
鍾柔美疑似錯手post同劉展霆錫錫照片 傳緋聞多時戀情曝光？
TVB聲夢小花鍾柔美Yumi一直被網友稱為A0女神，即係從未拍拖兼單身。但係亦不時傳出佢拍《青春本我》時同32歲TVB藝人劉展霆Eden撻著。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
霍建華、林心如餐廳被巧遇！同齡49歲外貌狀態驚人 網友：根本是29歲
12月22日，有網友在社群平台分享與霍建華、林心如的合照，貼文一出立刻引發討論。不少人留言表示，兩人明明都已年過40，狀態卻相當好，外表看起來相當年輕，有網友甚至形容「說是29歲我都不懷疑」。姊妹淘 ・ 4 小時前
張曼玉61歲大方露素顏！ 「不修皺紋」優雅美貌被讚：為自己而活的模板
61歲影后張曼玉近況引起網友討論。不論是被拍到素顏遛狗，或穿著工作服現身活動，她的狀態都讓不少人感到意外，甚至有AI年齡檢測判斷失準，誤以為她只有40出頭，也因此受到關注。姊妹淘 ・ 44 分鐘前
洪天明周家蔚全家移居深圳 棄大埔2000呎獨立屋 親自搬重物呻：這輩子不想再搬家
51歲洪天明近年亦長駐內地發展，與定居香港的42歲太太周家蔚（Janet）因長期分隔兩地，夫婦結婚13年來屢傳婚變。周家蔚前日在小紅書發布影片，宣布「我們從香港來到深圳啦✌️」，更乘機「曬恩愛」，指丈夫在搬屋過程中親力親為，形容一家人同甘共苦，又指「我這一輩子都不想再搬家了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「90年代女神」楊采妮51歲長這樣太扯！小紅書曬零修圖生活照 素顏美到被誤認是大學生！
這組照片之所以特別打動人，在於完全沒有明星包袱！寬鬆上衣、簡單牛仔褲、輕鬆的笑容，加上和毛孩互動的自然表情，整體氛圍更像鄰家姐姐的日常紀錄，而不是刻意經營的回歸宣傳。也因為這份真實感，讓她一現身就被讚「比精修照還耐看」，甚至有人直言：「她是少數越不打扮越...styletc ・ 3 小時前
愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？
TVB處境劇《愛． 回家》系列於2017年閞播至今，堪稱長壽劇，陪伴唔少觀眾成長。劇組不時加入新角色，以配合演員檔期、離巢以及劇情需要，但當然新人加入，自然有舊人離開劇組，有些更是靜悄悄地被離開。下文與你回顧16位已離開《愛． 回家》嘅經典角色。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
修杰楷遭求刑兩年8個月 近況曝光神情悴憔
【on.cc東網專訊】台灣藝人修杰楷自捲入閃兵案後潛水多時，日前繼女梧桐妹則透過社交網晒出一家人在聖誕樹前的合照，相中修杰楷雖然與家人一起戴上聖誕帽與頭飾，氣氛溫馨，但略顯疲憊的悴憔神情，亦引來不少網友關注外，素顏上鏡的賈靜雯，凍齡有道之餘更充滿知性美，似乎未受東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
黃翠如蕭正楠兒子「蕭哈哈」賣萌 平安夜化身小聖誕樹迷倒全網民：勁可愛
44歲黃翠如與48歲蕭正楠於2018年結婚，今年3月誕下兒子「蕭哈哈」，不時在社交平台分享兒子的成長過程，蕭哈哈的可愛模樣擄獲不少粉絲。適逢出生後首個聖誕節，黃翠如在平安夜（12月24日）把兒子打扮成小小聖誕樹，發布相片指：「平安夜，添加了一棵小樹🎄，只是小樹不太合作，變成期間限定半小時🌈，祝快樂❤️」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《Dispatch》2026元旦情侶呼聲最高是他們！回顧歷年曝光經典情侶，脆友們最期待「GD新娘」
今年的《Dispatch》元旦情侶到底是誰？大家也很期待吧！韓國「最強狗仔」《Dispatch》每年會於 1 月 1 日公佈元旦情侶，曾經公開過的包括玄彬和孫藝珍、EXO KAI 和 BLACKPINK Jennie 等，大家已在率先預測「最想曝光的情侶」，一起來看看「許願名單」吧！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
高橋文哉廚師夢碎後爆紅？ 變假面騎士主角紅遍全日本！
安安～高橋文哉這傢伙，現在簡直是日本年輕男星的代表人物啦！😏 他2001年3月12日出生在埼玉縣春日部市，今年剛滿24歲，身高176cm，五官乾淨又陽光。Japhub日本集合 ・ 1 天前
謝霆鋒明年主力開騷 暗示《新警察故事2》暫開拍無期
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒今年忙於巡唱，先後吸引逾60萬粉絲入場支持，熱度高企令他成年度風雲人物之餘，錢包亦因而相當腫脹。早前當完蘇州演出後，他即短暫「封咪」，宣布來年繼續，更預告2026年將以開唱為主，暗指其主演電影《新警察故事2》暫時開拍無期。而近日有東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張曼玉擔任MO&Co.全球形象大使！「曼玉式時尚」黑白造型照，示範高級從容穿搭趕快收藏
MO&Co.宣布張曼玉成為品牌全球形象大使，中性有型又從容的時尚造型，正好是現在很多女生會追求的鬆弛時尚，期待張曼玉會帶來更多的時尚靈感給大家！Yahoo Style HK ・ 1 天前
邊位天后變裝扮聖誕怪傑？
【on.cc東網專訊】加拿大天后莎蓮迪安（Celine Dion）2022年自揭患上罕見「僵硬人症」停工，不過她今年聖誕大花功夫，變裝扮成加拿大男星占基利（Jim Carrey）2000年電影《聖誕怪傑》（How the Grinch Stole Christm東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
賀蘭化身聖誕老人賀聖誕
【Now Sports】多名球星趁著聖誕節與家人一起慶祝，其中賀蘭更化身打扮成聖誕老人。不少球員都趁著聖誕節這個普天同慶的日子，在個人社交網絡與一眾球迷分享自己如何慶祝聖誕節，其中效力曼城的前鋒賀蘭（Erling Haaland），就化身聖誕老人的照片，並在instagram留言：「在這裡傳播一些聖誕喜悅！」其後賀蘭亦有張貼自己從聖誕老人回復真身後，與女友在屋內的合照。喜愛分享享自己家庭照的，就不得不提基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），他在個人Instagram分享了慶祝聖誕的影片，片中他與未婚妻洛迪古絲，以及5名仔女，齊齊穿上睡衣，一同背著鏡頭行向聖誕樹下，C朗更在片中留言：「願更新的希望、擁抱的愛、家人的支持與指引的光明常伴。聖誕快樂。」另外效力曼聯的中場卡斯米路則張貼自己與家庭成員的合照；曼城的霍頓則趁著聖誕沒有英超比賽，前往北歐的拉普蘭；皇家馬德里的比寧咸則與弟弟祖比比寧咸前往杜拜「避寒」。now.com 體育 ・ 19 小時前
全球首位AI演員出道引爆反彈 《阿凡達》女星憂心濫用
由英國AI製作公司Particle6開發、號稱世界首個AI演員的「提莉諾伍德」（Tilly Norwood），自2025年9月「出道」以來，討論度持續上升，並在好萊塢掀起激辯，AI演員究竟是一種全新的創作形式，還是對真人演員的威脅。 提莉諾伍德擁有一頭棕色頭髮、棕色眼睛，操著英國口音，Particle6創辦人艾琳范德費爾登（Eline Van der Velden）表示，她仔細思考AI演員的容貌與個性等細節，透過ChatGPT生成其樣貌，並在蘇黎世一場活動播放的諷刺影片中正式亮相。 擁有16萬名會員的美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）表達反彈，譴責以「合成演員」取代真人的概念，強調創意應該「以人為本」。其主張，這類AI演員可能在未經允許或是未提供報酬下，利用真人演員訓練而成。 《阿凡達》（Avatar）系列電影主角柔伊莎達娜（Zoe Saldana）日前也對此表達擔憂。范德費爾登則強調AI作為輔助角色，而非搶真人演員的工作，同時還能幫助降低成本，表示其內部計算顯示，製作一部電影產生的碳足跡，大致等於一趟跨大西洋來回航班。 Particle6雄心勃勃，希望將提莉諾伍德打造為下一個史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），後者在漫威宇宙中飾演黑寡婦一角，知名度又更上一層樓；此外Particle6還規畫「提莉宇宙」（Tillyverse），希望讓AI演員走上自己的「創作之路」。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
添麥菲新作開畫大敵當前票房成功搶灘 與女友過聖誕被視為家人
【on.cc東網專訊】美國人氣男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）事業愛情兩皆得意，新作《Marty Supreme》近期於北美熱映中，而他與真人騷明星女友Kylie Jenner的愛情亦光速發展。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
飛行員深度睡眠法全球爆紅！網友實測2分鐘即入睡兼「一覺瞓到天光」，必學5大睡眠技巧比褪黑激素更有效
近年來，失眠已成為現代人的通病。明明身體已疲憊不堪，思緒卻異常活躍，躺在床上翻來覆去卻始終無法入睡。假如你也正面臨這種想睡卻睡不著的痛苦，可以試試網上爆紅的「飛行員深度睡眠法」。只需掌握當中的入睡技巧，不需依賴任何藥物便能在任何地方輕鬆進入深度睡眠！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
若失去「鎂」美國只有六個月決定是否開戰！國防部：之後恐失去作戰能力
「鎂」是地球上最輕的結構金屬，卻在美國國家安全體系中扮演極為關鍵的角色。專家警告，一旦鎂供應遭切斷，美國國防、航太與汽車產業恐在數週內癱瘓，美國正研擬以融資、採購與門檻機制全面降低風險。鉅亨網 ・ 22 小時前
城巴即場解僱觀光巴士車長 涉不當處理乘客110元車資被捕
網上流傳一名「觀光城巴」車長懷疑盜取乘客車資，被公司報警及即時解僱。警方指於12月23日接報，中環碼頭一名27歲姓吳男司機不當處理兩名乘客共110元車資，經調查後，以涉嫌盜竊將他拘捕。城巴回覆《am730》查詢表示，於12月23日在一次主動巡查行動中，發現一名車長涉嫌不當處理車資，經調查後對其採取即時解僱紀律行動，案件am730 ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防各工協會譴責自稱「冼國林」針對處長及部門失實言論
消防處的6個工會及協會，今日（25日）發出公開信指責近日在網上一名自稱「冼國林」的網民在社交平台，針對消防處處長以及消防處的不符合事實的言論，包括批評部門滅火策略、指揮以均資源分配等，批評有關言論侮辱消防不同職系的專業及打擊團隊精神，甚至是企圖誤導公眾對部門的理解。 香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港am730 ・ 22 小時前