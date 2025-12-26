害羞臉紅怎麼讓全日本淪陷！ 赤楚衛二櫻桃魔法魔力曝光！

櫻桃魔法讓他變成大家的夢中情人

2020年那部《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，簡直把他捧上神壇～演安達清的時候，害羞臉紅、內心小劇場全寫在臉上，真的讓人看一次愛一次😂

這部BL劇火到不行，男女粉絲都淪陷，留言區天天在刷「安達好純情」「衛二紅臉的樣子太真了」～劇場版也順勢推出，熱度持續了好久～

他自己聊起來還說，拍的時候超級緊張，但看到大家這麼喜歡，就覺得一切都值得！

晨間劇之後戲約完全接不完

這幾年他的作品根本停不下來～2022到2023年的NHK晨間劇《舞いあがれ！》裡演貴司，那種體貼老公的模樣，讓一大票人直接喊老公😌

2023年第一次黃金檔主演《こっち向いてよ向井くん》，演那個不會談戀愛的普通男人，觀眾超有代入感～2024年《Re:リベンジ》又展現陰暗的一面，演技讓人刮目相看～

明年2025年更忙，1月電影《366日》演湊，純愛路線肯定又要虐心；夏天跟菅野美穂一起拍恐怖片《近畿地方のある場所について》，第一次碰ホラー超期待；

還有日劇《相続探偵》當偵探主角，推理戲碼看起來就好燒腦～粉絲已經在敲碗了！

生活裡的他其實超會自娛自樂

私底下赤楚衛二可隨性了～喜歡聽90年代的老歌、追特攝、打電動，還有水果和米過敏（不過草莓現在已經沒問題啦）🤭

他的X有430多萬追蹤，Instagram破122萬，隨手po個拍戲側拍或沖繩海景，下面馬上被愛心淹沒～

他超愛分享來台灣喝珍奶的開心事，或沖繩當地的溫暖小故事～粉絲都說「衛二的日常好療癒」「笑容一看就心情好」～這種親切感，才是他圈粉這麼廣的原因吧！

他自己聊起這些總是笑笑的

訪談的時候他講話很實在～像過30歲時說，「想試著多喜歡自己一點，現在就把工作擺第一」～早期被批評的時候也沒氣餒，全都當成燃料😊

拍《366日》在沖繩時，他提到當地人超熱情，海邊工作根本像放假～前輩們都誇他演技有爆發力又細膩～他還自嘲，

每次接新戲都擔心「這該不會是最後一部吧」，這種小危機感，反而讓他一直保持好狀態～聽完只覺得這家伙也太努力了吧！

大家對他的愛完全沒停過

現在一提到赤楚衛二，社群上永遠熱鬧～新戲消息一出，留言區直接被刷爆～很多人說「從假面騎士一路追過來」「衛二的幼犬眼神真的無敵」😍

上次來台灣機場被包圍，粉絲熱情到不行～幾乎沒人說他壞話，大家都暖暖地喊「31歲了還是這麼帥」「拜託多拍點戀愛戲」～這種人氣，跨年齡跨地區，真的很厲害！

Japhub小編有話說

聊完赤楚衛二還是覺得不夠～這家伙從名古屋起步，一步一步走到現在，笑容跟努力都讓人超有好感😘

2025年又是一堆不同類型的新作品，小編已經準備好追劇追電影了～你們呢？最愛他哪個角色，或者哪部最讓你印象深刻？

快來留言跟我分享，一起繼續關注這個超暖男神的下一步啦～下次見💕