赤翡翠颱風後躺水窪獲救 罕見候鳥港錄4次影蹤 嘉道理農場：樺加沙後3天收39隻鳥︱Yahoo

罕有在香港出現的候鳥赤翡翠，懷疑受超強颱風「樺加沙」影響受傷，幸而獲救，現已野放繼續遷徒行程。相片: 嘉道理農場暨植物園提供

【Yahoo新聞報道】颱風吹襲下，不止人類當災，雀鳥亦受牽連。一隻罕有在香港出現的候鳥赤翡翠懷疑受超強颱風「樺加沙」影響受傷，在港島的金夫人馳馬徑被市民發現，送往嘉道理農場暨植物園治療，治療後在10月康復野放。嘉道理農場暨植物園動物保育部高級野生動物復育主任溫諾汶（Bibi）提醒，市民遇到受傷雀鳥應通報嘉道理農場，私下管有野生動物救治，涉及違反《野生動物保護條例》。

溫諾汶接受《Yahoo新聞》訪問時表示，赤翡翠的遷徙路線極少經過香港，至今在香港僅有4次紀錄，過去大多在香港南面的蒲台島發現其蹤影。

今年9月超強颱風樺加沙吹襲後，嘉道理農場收到一位市民通報，在港島金夫人馳馬徑發現一隻受傷的赤翡翠。溫諾汶說：「有個外籍人士朝早放狗時見到，發現時候，佢就喺灘水度，肚腩向上瞓咗喺度。」

一名外籍人士在港島金夫人馳馬徑發現受傷的赤翡翠，親自送到嘉道理農場轄下的野生動物拯救中心。相片:嘉道理農場暨植物園提供

該隻受傷的赤翡翠估計仍是幼鳥，第一年遷徙便遇上超強颱風。相片:嘉道理農場暨植物園提供

左翼下垂 疑颱風中受撞擊

該名外籍人士親自將受傷赤翡翠送到嘉道理農場暨植物園轄下的野生動物拯救中心。經過初步檢查後，發現牠的左翼異常下垂，懷疑在颱風中受到撞擊。

溫諾汶指出，颱風吹襲下，海邊天氣更惡劣，估計赤翡翠選擇在城市找尋遮掩物，「我哋判斷佢似係有撞擊過嘅，同一時間佢喺遷徙路上相對比較累啦，比較耗盡體力，可能再撞一撞已經體力透支，攤咗喺度。」

野生動物拯救中心除了提供藥物治療，亦安排赤翡翠在較大籠舍進行復健，逐步恢復飛行能力。最終赤翡翠經歷一個多星期休養後康復，在10月10日獲野放繼續遷徙路程。

香港觀鳥會向《Yahoo新聞》表示，該種赤翡翠遷徙路線主要來回日韓及東南亞（例如菲律賓），偶爾經過台灣、華東一帶。赤翡翠在本港屬稀少的過境遷移鳥，如果今次記錄獲香港觀鳥會記錄委員會通過，將會是本港第四個記錄。

野生動物拯救中心的團隊檢查後，判斷赤翡翠有肌肉或軟組織受損，但沒有骨折情況。相片:嘉道理農場暨植物園提供

在遷徙期間候鳥比較瘦，在野生動物拯救中心除了養傷，亦是補充體力。相片:嘉道理農場暨植物園提供

紫背葦鳽背有瘀傷 接收時已死亡

野生動物拯救中心在樺加沙過後的三天內，共接收了39隻鳥，但牠們入院的原因並不一定是由颱風所造成。部分雀鳥最終未能康復，例如有一隻紫背葦鳽在收到時已死亡，檢查發現在靠近頸部的背部有瘀傷，懷疑有脊椎損傷。

溫諾汶解釋，衡量是否繼續治療受傷的雀鳥，除了考慮傷勢嚴重性，亦要思考治療是否已錯過黃金時間，雀鳥以後會否出現長期痛症，影響長遠的生活質素等。她呼籲，市民遇到受傷雀鳥，應聯繫嘉道理農場動物保育部（熱線：24837136），或聯絡愛護動物協會或漁護署，將受傷動物送到嘉道理農場。如果雀鳥體型不大及沒有攻擊性，市民可考慮親自送到嘉道理農場，令雀鳥最快得到救治。

經歷一個多星期治療及休養後，赤翡翠在10月10日獲野放，繼續遷徙的行程。相片:嘉道理農場暨植物園提供

籲市民勿私下救治野雀

溫諾汶提醒，市民私下保管及救治野生雀鳥是錯誤觀念，以幼鳥為例，除了提供治療，亦要有一定訓練，令幼鳥有生存技能，才能順利野放，「我哋做救傷，需要嘅唔淨係愛心，需要好多專業知識，無論生態上、醫療上有一定知識、經驗，令動物得到最大保障。」

市民私下管有野生動物涉及違反《野生動物保護條例》，該法例訂明任何人除按照特別許可證行事外，不得管有或控制任何在香港取得的活生受保護野生動物。現行法例下，所有野生雀鳥受保護，除了被列為家禽的白鴿。嘉道理農場的野生動物拯救中心則是香港唯一獲漁護署特別許可，專門救治陸生野生動物。

市民私下保管及救治野生雀鳥是錯誤觀念，亦有機會違反《野生動物保護條例》，圖為一隻等待檢查的小白腰雨燕。相片:嘉道理農場暨植物園提供

接收雀鳥有上升趨勢 極端氣候影響「大過打嗰一下風」

翻查嘉道理農場的年報，近年野生動物拯救中心接收的雀鳥數字有上升趨勢。2020年1,616隻雀鳥，2023/24年度已升至2,388隻，2024/25年度稍有回落，仍有2,145隻。溫諾汶估計，接收雀鳥數量增加，可能是市民對野生動物關注度增加，以及多了市民認識嘉道理農場所致。

她慨嘆，比起颱風等天災導致雀鳥受傷，野生雀鳥面對日常威脅更多，例如老鼠膠、窗撞等風險。極端氣候亦影響野生雀鳥的存活，例如近年雨水較多，淹死土壤中的幼蟲，導致雀鳥的食物不足。「小白腰雨燕」為其中一個受影響物種，近年野生動物拯救中心接收的數字有增加趨勢，單是今年1月至11月10日，便已接收了168隻，「呢個影響大過打嗰一下風，係比較長遠影響。」

嘉道理農場近年接收「小白腰雨燕」：

2020年：72

2021年：109

2022年：82

2023年：162

2024年：108

2025年*：168

*只計算2025年1月至11月10日的個案