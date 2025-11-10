容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
赤西仁合體龜梨和也！現身KAT-TUN解散公演
[NOWnews今日新聞] 日本男團KAT-TUN於今年3月31日宣布解散，日前他們在千葉舉辦告別演唱會，前成員赤西仁不僅驚喜現身觀眾席，還睽違15年公開和台上成員中丸雄一、上田龍也、龜梨和也合照，讓粉絲看到照片紛紛哭爆，直呼：「這就是我的青春！」
KAT-TUN出道即巔峰 成員陸續退團僅剩3人
KAT-TUN於2001年成團，2006年正式發片出道，出道曲
〈Real Face〉一推出後馬上登上日本公信榜冠軍，瞬間成為當下最有人氣團體之一，然而成員
赤西仁、田中聖、田口淳之介各自因為不同原因離開團體，僅剩
龜梨和也、中丸雄一、上田龍也三人活動的KAT-TUN，雖然從2018年重新開始活動，不過仍然在剛滿出道19年的2025年3月31日宣布解散。
赤西仁現身KAT-TUN解散演唱會 時隔15年合體隊友
本月8日KAT-TUN在千葉舉辦告別演唱會「Break the KAT-TUN」，這是自他們3月30日宣布解散後，成員再次在舞台上合體，吸引許多粉絲購票前往觀賞。不只是演唱會的內容超吸睛，已退團的前隊友赤西仁也現身觀眾席，不僅曬出自己看演唱會的照片，還跟台上三名成員一起合照！
KAT-TUN的演唱會中不能少的曲目絕對是讓團體出道就站上頂峰的〈Real Face〉，隨著團體休團再啟動，這首歌也推出了3人版本，不過告別演唱會中播出的竟是6人版本音源，舞台上也再次亮起只屬於6位成員的應援色，讓粉絲紛紛哭爆。
前往現場的赤西仁事後也在IG曬出和KAT-TUN三名成員的合照，並且寫下：「忘記上傳這個了，度過了非常棒的時間！」並且上傳一連串中丸雄一超近距離的搞笑照片，同時中丸雄一也上傳了赤西仁探班的照片，可見KAT-TUN之間的好感情。另一名前成員田口淳之介也在社群寫下：「謝謝KAT-TUN，其實我昨天因為發燒睡了一整天，沒能去看演唱會。」同時附上了哭臉表情符號表示自己可惜的心情。
資料來源：赤西仁IG
更多 NOWnews 今日新聞 報導
KAT-TUN龜梨和也被爆情變女主播！田中美奈實不安管太緊最終分手
KAT-TUN 3/31解散！龜梨和也出走 上田龍也、中丸雄一續約單飛
黑木梅沙離婚赤西仁2年！被爆熱戀三浦孝太 連小S都公開示愛他
其他人也在看
新聞女王2︳炎明熹離巢 主題曲由41歲「新人」呂喬恩主唱 身材同資歷同樣有料
TVB重頭劇《新聞女王2》今晚電視首播，佘詩曼演嘅Man姐文慧心點樣霸氣拆局勢成焦點，而劇集主題曲由邊個主唱都係討論話題Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
郭柏妍被批演技差發文求饒望顧及感受 反再被網民指責：你機會比其他人多
郭柏妍（Rosita）為2020年香港小姐季軍，簽約TVB後備受力捧，入行短短幾年間已參與唔少劇集拍攝，包括劇集《青春不要臉》、《白色強人II》、《奪命提示》、《麻雀樂團》等等，2022年亦憑藉台慶劇集《下流上車族》演活「車芊芊」一角，躍升成為「飛躍進步女藝員」。不過，郭柏妍嘅演技就不時被網民批評未夠成熟，只懂眼碌碌演戲；近日，郭柏妍喺熱播劇《金式森林》中飾演「高靜」一角，與羅天宇有唔少對手戲，其眼碌碌表情及尖銳聲線再次被網民批評，令郭柏妍於社交平台發文求饒，但網民們就未有手下留情，反而繼續批評佢演得唔好。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
太狠了！中國創作者完成《一拳超人》埼玉訓練法1000天，連作者ONE都驚呆祝賀
由網路漫畫家 ONE 所創作的作品《一拳超人》中，主角埼玉為了成為英雄，連續三年每天進行長跑 10 公里、100 下伏地挺身、100 下仰臥起坐、100 下深蹲，最終變得強大但也掉了頭髮。之前一位中國健身創作者挑戰起這套訓練法，最後竟然成功堅持到第 1000 天，還收到了作者 ONE 與村田雄介的祝賀！Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
兩警及退休漢涉冒充國安警詐騙 官應控辯聯合申請 將永久擱置聆訊轉非公開
兩男警及一退休漢被指冒認警方國安處人員騙款，案件原定周一（10 日）開審，兩被告申請「永久擱置聆訊」，而控辯稱基於內容或涉國安，聯合申請將聆訊改為閉門。控方強調，待事情處理好，「法官隨時轉返做公開都係無問題嘅」。法庭線 ・ 7 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 18 小時前
大東山再現上山人龍 爛頭營屋仔投資無門
大東山芒草獲小紅書推介，近日再現上山睇芒草人龍，直到入黑山上邊照舊人山人海，據報落山閒閒地逾百人等巴士。有人流代表有商機，難得大東山上邊有屋仔，買間用來做民宿士多究竟有無得諗？Yahoo 地產 ・ 7 小時前
Threads友大推九龍灣餐廳復刻吉野家三文魚蟹籽飯 網民：係童年回憶呀！
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，驚喜發現吉野家消失多年的餐點「三文魚蟹籽飯」竟重現於九龍灣「廿一堂」的下午茶餐中。帖文一出，立刻勾起不少港人的童年回憶，紛紛留言指希望吉野家可以重推這款餐點。其實早前不少Threads友亦曾嘗試在家復刻這個飯的味道，更大方與網民分享貼士。Yahoo Food ・ 14 小時前
何超蓮竇驍傳婚變身體力行闢謠 飛澳洲衝浪放閃
【on.cc東網專訊】賭王千金何超蓮和內地男星竇驍於前年4月在峇里島完婚，可是去年開始頻傳婚變，由於傳聞愈吹愈熱，令兩人發聲澄清「我們感情穩定」，昨日二人就被目擊在澳洲度假，用行動打破婚變傳言。東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
32歲曾比特Mike生日發佈火辣腹肌照！轉投英皇，瘦下來、換新髮型後原來是潛力股？
近年專注在內地發展的Mike曾比特，突然在32歲生日發佈近照，宣布轉投新公司英皇。換了新髮型、瘦了一個圈，咬著背心，露出結實的手臂和腹肌。無論怎樣看，都難以想像這是《造星2》那個看起來很老實的肥仔。當然不能抹煞英皇的造型改造能力，但看來決心健身，真的可以改寫人生。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
港姐季軍袁文靜爆TVB開工慘況 M痛仍企足8小時 凌晨3點坐路邊喊到眼腫
27歲應屆港姐季軍袁文靜（Jane）簽約TVB後工作不斷，這位擁有碩士學歷學霸港姐成為藝人後，工作多姿多采背後也有不為人知的苦況...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何超雲與未婚夫傳分手後疑再有新戀情 新歡緊抱腰部親密度遠超普通朋友
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）感情生活向來都係網民熱議焦點，2022年被揭與高級消防隊長男友Douglas拍拖以及隨後宣布訂婚，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照引爆分手猜測。其後，何超雲與Douglas有唔少復合跡象，不過，近日一場男閨蜜生日會，讓一切懸念煙消雲散，何超雲身邊竟出現一名神秘男士，親密互動疑似係新歡。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
鳳凰｜天文台預計未來兩三日風勢頗大 天氣稍涼 今晚至凌晨沿岸低窪可能輕微水浸｜Yahoo
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰已經進入香港 800 公里範圍，天文台將於今日（10 日）中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任呂旭昇今早在電台節目表示，受到東北季候風和鳳凰的共同影響，未來兩三日風勢頗大，天氣稍涼，最低氣溫 20 度左右；至於會否發出三號或更高熱帶氣旋警告信號，呂表示要視乎鳳凰強風區與港距離，鳳凰的強度變化，以及本港的風力變化。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
何文田站 A 出口改標示捱批 朗賢峯標示取代愛民邨 田北辰斥港鐵零政治智慧：離晒大譜｜Yahoo
港鐵多年來以發展上蓋物業作為重要收入來源，不少車站出口都跟上蓋物業相關。近日就有市民反映，隨著何文田站上蓋豪宅屋苑「朗賢峯」落成，港鐵將何文田站大堂 A 出口的標示牌，由「愛民邨 / 何文田邨」更改為「朗賢峯」，不適應相關安排。持續關注鐵路議題的實政圓桌立法會議員田北辰亦在社交平台表示港鐵安排「零政治智慧」，「離晒大譜」，應該盡快更改。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
結業潮2025｜韓國廚神白種元旗下「新村食堂」尖沙咀店開業不到一年火速退場
韓國廚神白種元旗下燒肉品牌「新村食堂」上年12月登陸香港，當時適逢《黑白大廚》節目爆紅，作為評審之一的白種元在香港人氣亦水漲船高，開幕初期曾掀起排隊熱潮，幾乎每晚都有數十人在門外排隊入座。豈料事隔不足一年就傳出結業消息，店員回覆媒體查詢時亦稱原址將改為另一韓燒品牌，預計年底重開。Yahoo Food ・ 14 小時前
尹錫悅再被起訴 疑借軍事挑釁北韓製造危機 羈押三個月收約 350 萬港元監獄存款︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓特別檢察官今日（10 日）宣布，前總統尹錫悅被追加起訴，罪名包括「一般利敵」及濫用職權，指他在任內與軍方高層合謀，企圖誘使北韓對南韓發動攻擊，藉以為宣布戒嚴提供藉口。Yahoo新聞 ・ 6 小時前