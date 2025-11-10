赤西仁合體龜梨和也！現身KAT-TUN解散公演

▲赤西仁（右2）現身KAT-TUN解散演唱會，睽違15年合體成員中丸雄一（左1）、上田龍也（左2）、龜梨和也（右1）。（圖／＠jinstagram_official IG）

[NOWnews今日新聞] 日本男團KAT-TUN於今年3月31日宣布解散，日前他們在千葉舉辦告別演唱會，前成員赤西仁不僅驚喜現身觀眾席，還睽違15年公開和台上成員中丸雄一、上田龍也、龜梨和也合照，讓粉絲看到照片紛紛哭爆，直呼：「這就是我的青春！」

KAT-TUN出道即巔峰 成員陸續退團僅剩3人

KAT-TUN於2001年成團，2006年正式發片出道，出道曲

〈Real Face〉一推出後馬上登上日本公信榜冠軍，瞬間成為當下最有人氣團體之一，然而成員

赤西仁、田中聖、田口淳之介各自因為不同原因離開團體，僅剩

龜梨和也、中丸雄一、上田龍也三人活動的KAT-TUN，雖然從2018年重新開始活動，不過仍然在剛滿出道19年的2025年3月31日宣布解散。

赤西仁現身KAT-TUN解散演唱會 時隔15年合體隊友

本月8日KAT-TUN在千葉舉辦告別演唱會「Break the KAT-TUN」，這是自他們3月30日宣布解散後，成員再次在舞台上合體，吸引許多粉絲購票前往觀賞。不只是演唱會的內容超吸睛，已退團的前隊友赤西仁也現身觀眾席，不僅曬出自己看演唱會的照片，還跟台上三名成員一起合照！

▲赤西仁曬出自己去看KAT-TUN解散演唱會的照片。（圖／＠jinstagram_official IG）

KAT-TUN的演唱會中不能少的曲目絕對是讓團體出道就站上頂峰的〈Real Face〉，隨著團體休團再啟動，這首歌也推出了3人版本，不過告別演唱會中播出的竟是6人版本音源，舞台上也再次亮起只屬於6位成員的應援色，讓粉絲紛紛哭爆。

前往現場的赤西仁事後也在IG曬出和KAT-TUN三名成員的合照，並且寫下：「忘記上傳這個了，度過了非常棒的時間！」並且上傳一連串中丸雄一超近距離的搞笑照片，同時中丸雄一也上傳了赤西仁探班的照片，可見KAT-TUN之間的好感情。另一名前成員田口淳之介也在社群寫下：「謝謝KAT-TUN，其實我昨天因為發燒睡了一整天，沒能去看演唱會。」同時附上了哭臉表情符號表示自己可惜的心情。

資料來源：赤西仁IG

