赤西仁單親爸日常曝光真相！ REDWEST巡演門票秒殺！
赤西仁單親爸日常曝光真相！ REDWEST巡演門票秒殺！
江東區小子被ジャニー硬拉進門
1984年7月4日東京江東區出生，O型178公分的赤西仁，98年試鏡砸鍋，結果ジャニー一句「你留下」直接開後門。
從B.A.D.小隊練起，2001年KAT-TUN成軍，41歲的他現在ハワイ當地主，Go Good Records老闆，弟弟赤西伶王也混音樂圈，兄弟檔看起來超有戲。🏄♂
ごくせん一夜爆紅的團寵時代
2005年《ごくせん 第2シリーズ》讓他紅到翻天，06年KAT-TUN出道曲《Real Face》橫掃冠軍。06年10月跑美國學英文，粉絲哭到眼腫，07年回來繼續當C位。
2010年7月脫團solo，2011年《Eternal》全美出道，2018年中國《大撲猴》直接圈粉無數。X老粉留言：「仁的英文flow，聽十年不膩！」🎤
從黃金巡演到紅西全境開唱
2011年《Yellow Gold Tour 3011》美國嗨翻，2012年JAPONICANA全美場，2015年《Me》日本巡演門票搶瘋。2019年跟錦戸亮組N/A，《But I Miss You》雙版刷屏。
2023年10週年直播秒殺，2024年《WEEKEND》管弦樂版20曲，Blu-ray 2025年7月2日出，附48頁寫真+生日趴。ORICON他說：「REDWEST是新冒險，想帶粉絲一起飛。」粉絲回：「仁的舞台，每次都像重啟人生！」✈
N/A亮哥生日趴直接開直播
2019年N/A上線，2025年《THE MEN IN THE ARENA》巡演，プレミアム票5月24日開搶，WOWOW 9月13日播。11月3日仁PO去亮生日LIVE，喊「亮ちゃん粉おめでとう！」，
#NFC 瞬間爆表，網友笑噴：「仁亮又合體？這CP我續費！」YouTube NO GOOD TV 兩人鬧翻天，訂閱暴漲，留言區天天開趴：「N/A不散，誰敢！」🎉
Netflix床戲未公開片段大放送
2025年Netflix《匿名の恋人たち》，仁演高田寬，11月12日17:30 YouTube訪談+18:00床戲花絮，預告一出X直接當機。Netflix金句Top3，第一「迷わせんなよ」，
第二「また偶然会いましょう」，粉絲瘋傳：「仁的撩人聲線，誰扛得住！」11月7日仁親回感謝，likes破萬，Weibo中國粉也衝進來：「仁歐巴，福利來啦？」🔥
ハワイ日常曬到中國粉絲尖叫
ハワイ定居的他，X PO衝浪日常，11月10日巡演通知，892.5K粉秒讚。IG @jinsta_official 97萬粉，單親爸模式溫馨滿分，YouTube 19.1萬訂閱，MV總點破4000萬。
中國Weibo影響王，2015年愛奇藝亞洲獎、2016年中國音樂獎、2018年Weibo日本影響藝術家。粉絲喊：「仁的ハワイ生活，太爽想飛過去蹭飯！」🌺
2025巡演加片單先抄起來
巡演：《REDWEST》（9/20-11/2，日本）
N/A：《THE MEN IN THE ARENA》（2025，WOWOW）
專輯：《YELLOW NOTE》（2023.12）
單曲：《Good Time》（2014.08）
電影：《BANDAGE》（2010，主演）
劇：《大撲猴》（2018，中國）
Blu-ray：《WEEKEND》（2025.7.2，管弦樂）
11月15日ローソンHMV聯名，買碟送簽名卡，POPUP 12/26-1/8，粉絲已排隊！📀
社群熱度天天刷不完
X 11月12日床戲預告，views破300萬，rep 3301，留言：「仁腹肌41歲還在線！」11月3日亮生日PO，likes 13078，#赤西仁 熱搜，網友喊：「N/A新曲快來！」
IG最新ハワイ照，likes破10萬，中國粉跨海：「仁北京見！」業界評：「仁的全球粉，黏性無敵。」💬
Japhub小編有話說
從KAT-TUN脫團到ハワイ音樂帝，赤西仁這41年根本是叛逆教科書！2025 REDWEST加Netflix床戲，感覺他還在瘋浪，下次N/A搞不好直飛月球？
粉絲已在X搶票啦～小編只想說，這種不羈魂，誰不愛誰笨！
