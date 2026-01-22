60年一遇「赤馬紅羊劫」會有大事發生？2026年這4個生肖小心易中招

「赤馬紅羊劫」是什麼？未到 2026 年就已經聽到這個名字。這是中國歷史上一個極之神祕的周期規律，所謂「赤馬」指 2026 丙午年，「紅羊」則是 2027 丁未年，丙、丁屬火，對應赤紅色，故名思義就是火氣最旺、動盪最劇烈的兩年。那麼，2026 年「赤馬紅羊劫」有什麼要注意？

每 60 年一遇的「大洗牌」？

回望歷史，赤馬紅羊年往往伴隨著翻天覆地的巨變。從北宋靖康之難，到 60 年前的 1966 年，世界局勢與社會結構都經歷過陣痛式的重組。來到 2026 年，玄學家提醒這是一個「火炎土燥」的極致年份，不僅氣候可能出現極端酷熱，全球經濟與地緣政治也可能面臨一次「恐慌性抽水」後的重新洗牌。對於升斗市民來說，這兩年最好的策略不是盲目衝鋒，而是「守住荷包」。

這 4 個生肖最易「中招」

在赤馬紅羊的強大磁場下，2026 年有 4 個生肖正處於風暴中心，運勢起伏大得讓人喘不過氣，必須提早安太歲或採取化解措施：

逆市奇蹟：哪些人反而會「火轉乾坤」？

雖然「劫」字聽起來可怕，但對於命中「缺火」的人來說，2026 年反而是大發利市的機會。如果你在 2025 年已經感到運勢轉好，2026 年這股「超級火能量」將助你推向高峰。

