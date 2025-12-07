赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？

近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。

2026年剛好是丙午馬年，所以被說成「赤馬紅羊劫開始的一年」，於是就在2025年底開始引起關注。

為何赤馬紅羊會被說成「劫」？

堪輿、命理流派，回看歷史上丙午、丁未附近的一些年代，都出現政權更替、革命或大型災禍，於是開始把這種「火很旺、變動大」的年份，包裝成「紅羊浩劫」或「赤馬紅羊劫」，用來提醒人要多防範。

赤馬紅羊劫年份，基於天干地支60年甲子循環：

• 1846-1847：丙午-丁未年，發生鴉片戰爭後續動盪與社會變革。

• 1906-1907：丙午年有丙午風災等天災，丁未年見黃岡起義，光緒帝與慈禧駕崩。

• 1966-1967：丙午-丁未年，文革爆發，全球多地政局動盪。

• 2026-2027：丙午（赤馬）-丁未（紅羊）年，即將來臨，有命理師指為「火氣極旺、變局年」。

2026年赤馬紅羊劫的火旺能量象徵著什麼？

1. 關注金融投資及樓市

火旺會勊金，有說法指香港樓市、股市與金融市場、高風險投資如加密貨幣、科技股都會遭受挑戰。投資者需加倍謹慎，避免盲目追高。

2. 社會動盪與人際緊張

火旺導致情緒激烈，社會事件可能頻繁，特別是公共安全與群體矛盾。辦公室與家庭內部可能出現更多摩擦，溝通需特別謹慎，切勿爆發衝突。

3. 健康與安全

火氣旺盛容易帶來血光之災，交通意外、心血管疾病與精神壓力增高。氣候變化下，乾旱與高溫也會加劇熱性疾病風險。

如何在「赤馬紅羊劫」年度順利補財庫呢？有師傅說法可以在兩個日子拜神，

第一：12月4日（下元節）

拜水官來補財庫，水官主財，拜水官幫助洗滌業障、修補財庫，讓來年財源穩定、不中斷。

第二：12月21日（天赦日）

也是冬至，被視為拜財好日子，適合補財庫、求正財穩定與化解業障。天赦日是天赦罪日，傳說天門大開、諸神不記人過，萬惡可消，特別利求財、開運、化解小人阻礙。冬至水旺補火，結合天赦能量助財庫修補，命理師指這是2025最後補財高峰，來年財運易順暢、貴人助。

