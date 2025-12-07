精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。
2026年剛好是丙午馬年，所以被說成「赤馬紅羊劫開始的一年」，於是就在2025年底開始引起關注。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
為何赤馬紅羊會被說成「劫」？
堪輿、命理流派，回看歷史上丙午、丁未附近的一些年代，都出現政權更替、革命或大型災禍，於是開始把這種「火很旺、變動大」的年份，包裝成「紅羊浩劫」或「赤馬紅羊劫」，用來提醒人要多防範。
赤馬紅羊劫年份，基於天干地支60年甲子循環：
• 1846-1847：丙午-丁未年，發生鴉片戰爭後續動盪與社會變革。
• 1906-1907：丙午年有丙午風災等天災，丁未年見黃岡起義，光緒帝與慈禧駕崩。
• 1966-1967：丙午-丁未年，文革爆發，全球多地政局動盪。
• 2026-2027：丙午（赤馬）-丁未（紅羊）年，即將來臨，有命理師指為「火氣極旺、變局年」。
2026年赤馬紅羊劫的火旺能量象徵著什麼？
1. 關注金融投資及樓市
火旺會勊金，有說法指香港樓市、股市與金融市場、高風險投資如加密貨幣、科技股都會遭受挑戰。投資者需加倍謹慎，避免盲目追高。
2. 社會動盪與人際緊張
火旺導致情緒激烈，社會事件可能頻繁，特別是公共安全與群體矛盾。辦公室與家庭內部可能出現更多摩擦，溝通需特別謹慎，切勿爆發衝突。
3. 健康與安全
火氣旺盛容易帶來血光之災，交通意外、心血管疾病與精神壓力增高。氣候變化下，乾旱與高溫也會加劇熱性疾病風險。
如何在「赤馬紅羊劫」年度順利補財庫呢？有師傅說法可以在兩個日子拜神，
第一：12月4日（下元節）
拜水官來補財庫，水官主財，拜水官幫助洗滌業障、修補財庫，讓來年財源穩定、不中斷。
第二：12月21日（天赦日）
也是冬至，被視為拜財好日子，適合補財庫、求正財穩定與化解業障。天赦日是天赦罪日，傳說天門大開、諸神不記人過，萬惡可消，特別利求財、開運、化解小人阻礙。冬至水旺補火，結合天赦能量助財庫修補，命理師指這是2025最後補財高峰，來年財運易順暢、貴人助。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
2025星座運勢｜12星座運勢總覽！3次水逆時間表、最強桃花、財運、事業、貴人運星座
「雙子座流星雨」12.14來了！全年最大型，高峰期每小時出現率可達到150顆流星
其他人也在看
被野放郊野公園牛牛突失蹤 附近村屋屋頂驚現疑似牛腳
【動物專訊】漁護署於11月19日將原本在西貢十四鄉居住的牛牛「羅蘭」、「六嬸」和「Mike」搬到西貢的郊野公園，有牛義工定期探望他們，但他們今日去探望牛牛時，卻發現Mike不見蹤影，更恐怖的是他們在一間村屋屋頂，竟發現兩隻切口齊整的疑似牛腳，令義工擔心Mike已經遇害。義工已經報警、漁護署及愛護動物協會，直言不應有任何非法屠宰牛隻的事件發生。 牛義工祁小姐表示，他們今日去探望該3隻牛牛時，發現3隻牛牛均不知所蹤，更驚見屋頂有兩隻疑似牛腳，後來義工找到羅蘭和六嬸，卻一直沒找到Mike，令他們擔心Mike已遇害。 義工已即時報漁護署、報警及愛護動物協會，祁小姐表示，從義工的經驗，那雙腳很明顯是牛腳，又指即使不是Mike遇害，都不能容許有人非法殺害及屠宰牛隻。 Mike、六嬸和羅蘭原本在十四鄉生活，後來被漁護署捕捉，並於11月19日送到郊野公園，義工們隨即向漁護署申請許可去探望牛牛們。 如有任何Mike或今次事件的線索，請與「原居牛在十四鄉」Facebook專頁（ https://www.facebook.com/profile.php?id=61578338054462 ）聯絡。 The香港動物報 ・ 1 天前
王鶴棣帶隊返家鄉拍攝 意外揭黃曉明僅年輕王爸爸5歲
【on.cc東網專訊】內地男神王鶴棣日前偕黃曉明、黃子韜、劉耀文等回四川省樂山家鄉拍攝綜藝節目《宇宙閃爍請注意》，獲鄉親熱烈歡迎，坐在露天雙層巴士拍攝時，被頒贈寫上「滿載榮光歸故 樂山巨星四棣仔」的錦旗，相當威水。東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
朱孝天遭F4巡演除名！ 老婆心疼「他一個月狂減15公斤」：是真心想赴約
F4原訂12月在上海啟動合體巡演，未料活動尚未登場，成員朱孝天就被證實排除在外，四人重聚計畫正式破局。對此，朱孝天的妻子韓雯雯近日在直播中首度回應，語氣滿是不捨，坦言整件事讓她感到「非常揪心」。姊妹淘 ・ 14 小時前
Pocky 朱古力等 20 款產品大規模回收 固力果指可可豆疑受香料影響變味 約 600 萬件受影響︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本零食生產商江崎固力果株式會社今日（8 日）宣布，因旗下 20 款朱古力產品被發現與原有味道不同，決定主動回收約 600 萬個受影響產品，當中包括常見的 Pocky（百奇）朱古力。Yahoo新聞 ・ 1 天前
周柏豪被「內地醫院」改圖變名醫 竟然唔係詐騙
周柏豪近年主力內地發展，參加過唔少綜藝節目，喺內地有唔錯嘅知名度。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
女神KOL雪兒日本花火祭開燈打卡遭狠批「影衰香港人」 同霍哥同行曝光戀情？
大胃王網紅雪兒（Suet_e）經常拍片分享日常，早前佢分享到日本旅行，身穿浴衣現身熱海花火祭，更打卡拍下靚相。不過，有網民於Threads上載片段，指控雪兒當時於花火祭「全程開燈企起身拍片影相」，影響其他人觀賞花火祭，隨即引嚟網民直指雪兒「影衰香港人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
羅浮宮埃及部門漏水 供暖系統閥門意外開啟 數百件研究文獻受損︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴黎羅浮宮今年 10 月發生珠寶失竊案，館方近日再證實，館內供暖系統上月下旬曾漏水，令埃及部門數百件研究資料受損，令外界關注羅浮宮基建狀況。Yahoo新聞 ・ 1 天前
襪子代溝是什麼？Gen Z絕不會穿「船襪」一穿即秒暴露年齡！即看如何以長襪短襪分辨是否年輕
你有聽過「襪子代溝（Sockgate）」嗎？原來你穿的襪子長度已經在偷偷洩漏你的年齡秘密，甚至引發了世代之間的小小爭議，有一款襪子更被Z世代認為是「老土」代表。為什麼一件日常單品也能引發如此熱議？即看看你的襪子有沒有跟上時代吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
唐綺陽星座運勢／處女發展職場戀情！天蠍「成果差強人意」反而是好消息
火星衝刺一整週，讓人變得著急、火氣大，或是事情來得又急又快，也更容易發生與火相關的事件，例如火災、暴力等等，建議多小心遠程交通工具，如果車子本來就有故障，請儘早維修。姊妹淘 ・ 1 天前
容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足
現年30歲嘅TVB小生容天佑，憑劇集《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」而備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理
大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。28Hse.com ・ 12 小時前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳浩民踎街邊食麵 臉現皺紋真實容貌曝光 曾承認跟太太有做醫美
56歲藝人陳浩民年輕時唇紅齒白，曾是TVB一線小生，其中以《西遊記(貳)》的孫悟空、《天龍八部》的段譽及《封神榜》的哪吒最為經典。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 1 天前
劉亦菲現身F1賽場！黑裙墨鏡帥翻全場 生圖美到媒體狂讚：38歲狀態太瘋狂
12月7日，劉亦菲以阿布達比旅遊大使和LV全球代言人的雙重身分現身F1阿布達比大獎賽。她一身黑色無袖短裙搭配高馬尾，生圖中肌膚顯得粉白透亮，狀態備受討論。姊妹淘 ・ 10 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 1 天前
錦綉花園 5 億天價維修水管煞停 物管稱欠社區共識終止集資 退款予 3000 業主｜Yahoo
錦綉花園物業管理公司昨（8日）發出通告，稱鑑於近日社會發生的不幸事件引起公眾對大型維修工程的關注，理解仍有不少業主對工程的安排存有不少問題及疑慮。物業管理公司稱，經審慎考慮後，認為目前並不具備推動大維修工程所需的社區共識與社會條件，「為維護社區和諧及避免引發不必要的爭議」，公司已與水務署溝通並得到署方理解後，決定終止大維修工程集資計劃，並將退回已收取的第一期管理費予已付款業主，涉及逾 3,000 人。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
27次射門麾下最多 阿摩廉點名讚曼治
【Now Sports】曼聯以4:1大勝狼隊，全場錄得27次射門，是阿摩廉領軍以來單場射門次數最多，按其口吻顯然覺得球隊贏得少。畢竟狼隊是榜尾弱隊，曼聯今仗得以錄得27次射門，阿摩廉賽後說：「我們大部份時間表現出色，到最後理應出現不同比數。打從第1分鐘開始，我知己隊遲早可得勝，我實在享受球隊下半場的表現。我們需要贏得下一場比賽，今仗已成過去。」阿摩廉同時點名大讚曼治（Mason Mount）：「不僅是他取得的入球，是他在比賽的表現──他如何進攻、如何防守，他了解個人技術特質，不必太多接觸皮球，他實在是出色的球員，努力不懈。他知道有時需要擔任後備。」至於曼治說：「我受過挫折，有過艱難時刻，我感覺到準備好推進。」曼聯升上第6位，下仗是下周一主場鬥般尼茅夫。now.com 體育 ・ 17 小時前
【優品360】聖誕大優惠低至5折 買滿$100送$15優惠券（即日起至25/12）
優品360「聖誕大優惠」第二擊優惠，由即日起至12月25日，多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，買滿$100即送$15現金優惠券，登記成為CLUB 360˚FANS會員，更可專享限時「聖誕優惠券包」，免費領取4張優惠券！今期必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、INNOCOCO 100%椰青水6支裝$32起、樂事薯片70克$22/3件、美國安格斯牛板腱片/澳洲極上和牛火鍋片230克$110/2件等，買來聖誕開party！YAHOO著數 ・ 11 小時前