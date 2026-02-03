八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
赤馬紅羊趨吉避凶旅遊貼士｜一字記之曰：慢！宜／忌去哪裡？5個馬年旅遊行程推介
踏入2026年丙午馬年，玄學界盛傳的「赤馬紅羊」劫難年正式現身。雖然聽起來帶點神秘色彩，但各位熱愛旅遊的香港人毋須過分擔憂。只要掌握「慢」字訣，避開燥熱、尋找清涼的地方，依然可以享受高質素的假期。Yahoo Travel今日就為大家整理趨吉避凶的旅遊攻略，並精選5個轉運必去的旅遊目的地。
丙午丁未：揭開赤馬紅羊神秘面紗
所謂「赤馬紅羊」，是指干支紀年中的丙午年（2026年）與丁未年（2027年）。在五行學說中，「丙」與「丁」屬火，「午」代表馬，「未」代表羊，加上火色為紅，故稱赤馬紅羊。古人認為這兩年火氣極旺，情緒容易波動，社會氛圍亦較為躁動。
對於旅遊愛好者而言，赤馬紅羊的火能量會影響我們的行程規劃。火旺代表容易發生與火、電力或極端天氣相關的意外，亦意味著旅途中的爭執或突發狀況可能增加。因此，這兩年的旅遊核心不在於「衝」了多少景點，而在於心境的平穩。選擇旅遊目的地時，應盡量避開政局不穩或氣候過於乾旱的地區，改為追求心靈與感官的平衡，這就是提升旅程質素的關鍵。
馬年旅遊宜忌攻略：避燥取涼
要在馬年玩得安穩，必須學會「水火既濟」，建議選擇「水」氣較旺的地方，例如海島、湖泊、溫泉或是高緯度冰雪國家。水能克火，有助舒緩浮躁情緒。行程安排宜慢不宜快，多安排水療Spa、冥想或森林浴等療癒活動。
至於「火」氣較旺的地方，如熱帶沙漠、活火山地帶或政局敏感的地區等，應盡量避免前往。活動方面，不宜進行過於激烈的冒險運動，亦要避免在旅途中因交通延誤等小事而與旅伴爭吵。由於馬年火旺，乘車、搭飛機或使用電子設備時更應預留充足時間，保持耐性。
馬年旅遊行程推介｜1. 冰島：極北之地冰封火氣
既然要壓制火氣，冰島這個充滿冰川與水源的地方絕對是首選。雖然冰島也有火山，但其廣袤的冰原與壯麗的瀑布帶來的清涼感，能讓人瞬間冷靜。在藍湖（Blue Lagoon）浸泡富含礦物質的溫泉，或是站在黃金瀑布前感受水霧，都能有效洗滌心靈。這種遠離塵囂的行程，最能體現「慢」活的真諦，讓人在壯麗大自然中找回平靜。
馬年旅遊行程推介｜2. 日本青森：深山古林森林浴
馬年適合前往草木茂盛之地。日本青森縣的奧入瀨溪流與白神山地，擁有世界級的森林景觀。沿著溪流散步，聽著潺潺水聲，能將火年的焦躁感徹底驅散。在這裡，你可以選擇入住星野集團的溫泉旅館，早起喝一杯香濃的朱古力，再慢慢品味當地的高質素蘋果料理。這種不需要趕景點的旅程，正是馬年趨吉避凶的最佳寫照。
馬年旅遊行程推介｜3. 瑞士：湖光山色洗滌身心
瑞士的湖泊與雪山是天然的降溫劑。推薦前往琉森（Lucerne）或布里恩茨（Brienz），乘船遊覽湛藍的湖泊，或是乘坐登山列車緩緩登上少女峰。瑞士人的生活節奏優雅而有序，這種氛圍能幫助旅人安穩氣場。在雪山下安靜地讀一本書，或是漫步於湖畔大道，不用急著去購物或打卡，讓身心節奏慢下來，自然能遠離是非。
馬年旅遊行程推介｜4. 紐西蘭南島：純淨南半球避暑
當北半球正值酷暑、火氣最盛之時，逃往南半球的紐西蘭南島是絕佳選擇。瓦納卡湖（Lake Wanaka）與米佛峽灣（Milford Sound）的自然能量強大且穩定。這裡沒有大城市的喧囂，只有純淨的星空與連綿的山脈。租一輛露營車在南島自駕漫遊，享受「天大地大」的自由，對於馬年想尋求突破與轉運的旅人來說，是極佳的能量補充。
馬年旅遊行程推介｜5. 日本京都：千年古都靜心修煉
如果不想遠赴歐美，京都的禪意之旅同樣適合馬年。與其去人擠人的購物中心，不如預約一場西芳寺（苔寺）的抄經體驗，或是在大德寺的枯山水前靜坐。京都的寺院美學講求留白與寧靜，正正對應了「慢」字訣。在古色古香的町屋喝一杯抹茶，細細觀察枯山水的紋理，這種內觀的旅程能讓你即使在赤馬紅羊年，亦能守住內心的平靜。
