赫格塞斯用Signal討論行動 疑讓美軍陷危險

（法新社華盛頓3日電） 美國媒體今天報導，五角大廈獨立監察單位表示，戰爭部長赫格塞斯先前以不保密商業傳訊軟體Signal討論葉門攻擊行動細節的做法，有讓美軍處於危險之中的可能性。

美媒引述熟悉調查結果的消息人士說法指出，然而，督察長辦公室的調查認定，赫格塞斯（Pete Hegseth）並沒有觸犯保密方面的規範，因為他有權將相關資訊解密。

督察長辦公室調查結果已轉交國會，但外界認為，赫格塞斯用Signal討論攻擊葉門叛軍的行為有可能再度掀起熱議。

Signal爭議之所以曝光、遭到調查，要回溯到今年3月。「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）因意外被加入一個Signal通訊群組，無意看到赫格塞斯、時任國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）等美國高層官員在即將對葉門武裝團體青年運動（Huthi）發動攻擊的對話。

大西洋月刊最初未對外透露Signal群組聊天細節，但在白宮堅持無機密外洩，並指控高德柏格扯謊之後，大西洋月刊才刊出群組對話內容。

自2023年加薩戰爭爆發後，有伊朗撐腰的青年運動開始在紅海與亞丁灣針對船隻發動攻擊，聲稱藉此聲援巴勒斯坦人。

青年運動的攻擊導致船隻無法通過蘇伊士運河（Suez Canal）。這條重要航道通常承載全球約12%的海運流量，迫使許多公司選擇繞遠路從非洲南端通行，增加不少成本。

為因應青年運動上述攻擊行為，美國最初是在總統拜登（Joe Biden）政府時期展開打擊行動，美軍並於今年3月15日對青年運動發動新一輪空襲。

川普對青年運動的攻擊持續到5月初，直到雙方在阿曼政府斡旋下達成停火協議。