宏福苑五級火丨一文看清走佬袋物品清單、消防署應對火警指引

大埔宏福苑火災至今造成 128 人死亡，市民為死傷者痛心的同時，也不免關注應對災害的方法。本文參考紅十字會及香港賽馬會災難防護應變教研中心的資訊，方便大家準備逃生包（俗稱「走佬袋」），在緊急情況時能爭分奪秒逃生。

走佬袋清單 紅十字會：須定期更換物資

參考香港紅十字會及香港賽馬會災難防護應變教研中心的建議，逃生包內應預備「逃生三寶」（身分證副本、電話、鎖匙）、少量金錢、電筒、毛巾、迷你急救包、後備眼鏡、水、乾糧等，亦可包括指南針、瑞士刀、繩索等求生用品。

香港紅十字會

逃生包必備清單

手機及充電器

毛巾

門匙

哨子

身份證明文件副本

水電筒

金錢及八達通

急救包

眼鏡/藥物(如需要)

保暖用具

便利雨衣

除了以上物資，在預備逃生包時亦可按照自己和家人的需要，加入以下物品：

保單，包括火險、 水險、人壽保險等

屋契

護照

USB(電腦備份檔案)

嬰兒及寵物食品、用品

出世紙

針咭

長期病患者需服食的藥物

消防署應對火警指引

消防署建議大廈居民應熟悉大廈的走火通道及逃生路線，預早擬定火警逃生應變計劃及預定集合地點，並在聽到火警警報響起或發現火警時迅速行動。針對不同情況，消防署列出應對方式：

所處單位發生火警

保持鎮定

呼喚單位內所有人離開

用最近的樓梯逃生

打破走廊警鐘的玻璃，啟動火警鐘

到達安全地點後致電“999”報告火警

聽到火警鐘響起

即時反應及行動

如情況許可，留在單位內。 如遇上火警,致電“999” 通知消防處

離開單位之前

評估離開單位逃生會遇到的風險

迅速決定留在單位還是離開

如決定留在單位內

關閉大門，用膠紙及濕毛巾密封門邊的罅隙

如濃煙仍然滲入屋內，致電 “999”通知消防處你被困的位置

走到未受濃煙影響的房間

在露台或窗戶懸掛被單或揮動毛巾，讓消防人員知道你的位置

如決定離開單位