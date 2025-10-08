走失兩年狗狗原來一直由村民餵養 最近因收地終由義工救走

【動物專訊】一隻在2023年4月走失的狗狗，原來之後一直由一班村民放養，直到最近該村收地，才聯絡義工前來救狗。小白當年於上水金錢村荷花池走失，曾一度被狗繩纏著腹部，並跑到燕崗村，然後便由該村的村民餵養，並設了狗床給他休息。事隔兩年，最近小白的住處將被收地，因此村民聯絡了義工李小姐救走小白。小白現時安置在暫托家庭，終於不用餐風飲露。

本報在2023年4月曾報道小白走失事件，小白是一隻十分細膽的唐狗，在2022年3月被人發現綁於元朗漁塘邊的破爛寮屋，由剛喪夫的婆婆所養，但婆婆不懂妥善照顧狗狗，因此義工李小姐介入，委托毛守救起婆婆所養的3隻狗狗，包括小白。然而，小白於2023年在暫托家中走失，其後目擊他跑到燕崗村，腹部被狗繩勒住，四肢有泥水，估計曾經跌落過泥池。

小白之後一直留在燕崗村，並得到一班村民餵養，又設置了地方讓他休息，所以他便長期生活在該處。李小姐和毛守救援曾嘗試捕捉小白，但因村民反對而作罷。

不過事隔兩年，小白生活的地方也被收地，村民因此請求李小姐救走小白，在另一名義工Kay協助溝通下，終於成功將小白捕捉，並在今日送到暫托家中。李小姐表示，小白雖然對人有戒心，但入屋後笑容滿臉，似乎是很開心。

祝福小白可以獲得領養，過家庭生活。

小白在2023年4月走失後原來一直在燕崗村由村民餵養。

小白在2023年4月在上水金錢村走失，當時本報曾作報道。

因面臨收地，村民請義工救走小白。

小白現時在暫托家中安置，狀甚高興。

