走失店貓跑上附近唐樓天台 店主一個多月後成功抱回愛貓

【動物專訊】店貓走失往往很危險，因為可能遭遇被車撞、被人虐待等危險，不過去年11月17日走失的店貓Lucy就較幸運，她避過了馬路的危險，跑上了附近的唐樓天台「安居」下來，由街坊發現並通知店主，男店主日前在天台叫Lucy名字下，Lucy很乖的喵喵回應，走上前讓店主抱起，結束一個多月的浪跡貓生。女店主石小姐表示，今後會將Lucy放在閣樓照顧，避免她再走失。

1歲多的Lucy居於荃灣川龍街的店舖，在11月17日晚走失，當時因為員工大意，在當晚7時45分關舖時沒留意到Lucy走出了店外，事後翻查閉路電視，發現Lucy在7時41分跑出去。

石小姐四處貼街招尋貓，亦透過本報刊登尋貓報道，日前有街坊發現Lucy跑了上附近唐樓的6樓天台，得知貓貓平安，石小姐十分開心，試過嘗試捕捉失敗，但最終她丈夫在1月4日成功救起Lucy，「我老公叫了Lucy之後，她就喵喵叫，就這樣用手抱回來，她真的很乖很叻女。」

石小姐表示，Lucy肥了一點，也有少少擦損，她會將貓貓放在閣樓照顧，不再讓貓貓走失。

店貓Lucy去年11月走失，原來跑上附近唐樓天台。

Lucy會在天台曬太陽。

店主日前成功將Lucy抱回。

店主表示會將Lucy放在閣樓照顧，避免再走失。

