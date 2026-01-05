天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷
走進伊寧洲際酒店，CCD重新演繹絲路文化遺產
在伊犁河水波光粼粼之處，一座當代酒店以天山脊線為輪廓，以河谷院落為骨架，讓千年絲路的文化記憶在當代空間中緩緩甦醒。
新疆伊寧洲際酒店由CCD鄭中設計負責室內設計，HKS環球建築事務所負責建築設計，項目佔地66,303平方米，座落於新疆伊寧市伊犁河畔。項目由中國綠發集團開發，透過當代設計語言重新詮釋該區作為歷史絲綢之路樞紐的地位。 酒店建築承襲當地民居「外斂內敞」的空間特質，以簡約外觀包裹寬敞內部空間。建築輪廓由前至後逐步抬升，呼應天山山脈的層疊脊線。四個庭院依次展開，從公共空間過渡至私密領域。藍色外牆配以重新演繹的哈薩克木雕元素，將設計紮根於地方建築傳統。
CCD筆下的挑高14米大堂以烏孫古道為靈感，弧形GRG天花演繹星河意象。簡約的拱形元素源自伊寧民居建築。手工編織的羊毛掛毯描繪絲路路線，青銅燈具呼應駝隊燈籠。走廊空間將新疆傳統客廳文化轉化為當代休憩場所。 [gallery size="full" ids="123707,123706,123708"] 餐廳設計回應當地飲食文化。澜·特色餐廳重現伊寧市集氛圍，將食物檔位佈置成市集攤檔，從早餐延續至晚宴。彩豐樓中餐廳將粵式烹調技法與伊犁食材結合，呈獻加入地方香料的脆皮乳鴿，以及盛於哈薩克銅器的錫伯族魚湯。河畔·全日餐廳採用伊寧建築的外廊形制。
客房及套房採用淺灰藍色調配以橡木飾面，營造寧靜氛圍。落地窗框取河谷景致。牆面處理包括窗花造型、抽象化的石榴花紋樣，以及擷取自薰衣草田、杏花和濕地蘆葦的色彩。金屬板複製夯土牆質感，木雕藤蔓紋樣轉化為屏風裝飾。 [gallery ids="123702,123698,123695,123696,123703,123697,123699,123700,123701"] 康體中心將室內泳池設於濕地景觀之前。宴會會議廳參照維吾爾族社區聚會傳統麥西來甫，透過庭院式佈局營造親密氛圍。在這裡，設計不是對歷史的模仿，而是讓文化在當代空間中找到呼吸的方式，讓每一位旅人在移步換景間，與絲路展開無聲對話。
想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】
其他人也在看
霍啟仁新婚太太公開婚禮現場照 玉龍山下許盟誓：我們未來同樣廣闊
霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三名兒子，分別是霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），三子均各有所成，而孻仔霍啟仁作風低調，與泰國籍女友Namfon拍拖多時，前年5月霍啟仁求婚後，去年11月在雲南玉龍雪山舉行婚禮。日前新婚人妻Namfon在社交平台分享婚禮現場照，可見一對新人對着玉龍山許下廝守終身的盟誓，天闊地廣，場面簡單而浪漫。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
尋秦記｜滕麗名上載坐輪椅片段 意外令陳浚霆被鬧冇風度
《尋秦記》電影版成為近日熱話，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄。除咗古天樂飾演嘅項少龍備受注目，滕麗名再以當年「善柔姑娘」亮相大銀幕，唔少網民都大讚即將奔5嘅滕麗名保養得宣，稱之為凍齡女神。日前，滕麗名於社交平台分享2019年拍攝電影版《尋秦記》時受傷坐輪椅嘅片段，意外令TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》拍檔陳浚霆（Andrew）成為眾矢之的。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快
《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
大牌檔午市套餐創意命名超吸睛 網民：「蒼井老師即係食啲乜?」
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享長沙灣一間大牌檔的午市餐牌，直言「A餐好吸引」，全因套餐名稱玩味十足。原來該大牌檔一向習慣在餐牌展現創意，務求第一眼就成功吸引食客目光，由於套餐名稱相當「有畫面」，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 4 小時前
中日外交戰陰影下的中國移民 首次看到攻擊性塗鴉「感到寒毛直豎」
provided宋子健（右）與稻垣茜是一對中日跨國婚姻伴侶。 「高市上台後，我正好在京都一個餐會上。餐會剛結束，同桌的一位女性長輩過來擔心地問我：日本的高市上台後，你會不會更辛苦？有沒有被針對？」去年夏天剛移居日本的中國人Zoe（化名）回憶說。 讓她記憶深刻的是，這位阿姨當時還找來另一位長者開車送她回家。「在車上，他們問起我有沒有因為最近中日關係，遇到不舒服的事。我搖著頭表示自己沒有，不過語言班上有同學在京都街上被日本老人喊『滾回國去』。他們兩位長輩立刻在車上向我表示：『我們也很討厭這樣的人。』」 ...BBC News 中文 ・ 19 小時前
「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？
當大家仍在 Nike 或 Adidas 之間選擇困難時，近期網民在社交平台上分享自己的「暴走神鞋」體驗；3個品牌的波鞋，因出色的緩震技術和實用性能，獲得大量用家推介。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至08/01）
優品360今期有不少產品優惠，如HARIBO軟糖$31/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件；急凍產品優惠有美國安格斯牛板腱片/澳洲極上和牛火鍋片$110/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有三洋本場讚岐烏冬$14.5/件，還有不少美酒優惠，獺祭二割三分純米大吟釀低至$520！YAHOO著數 ・ 1 小時前
陳曉華奪萬千星輝「最佳衣著」，緊緻腹肌超亮眼！「虐腹式」馬甲線練成大法，站立式、不用工具在家練習瘦腰運動
萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，今年不少明星都穿得很漂亮，有大騷美背與心口，而陳曉華就穿起黑色長袖晚裝，肩與腰線特別剪裁令她展現香肩以及緊緻馬甲線，身形fit爆，也讓她贏得今年的「最佳衣著」大獎！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
曾稱美不敢對馬杜羅輕舉妄動 華專家預測頻落空惹議
【on.cc東網專訊】內地軍事評論家、國防大學教授李莉一個月前曾稱，委內瑞拉有俄羅斯的防空導彈，美國不敢輕舉妄動，委國總統馬杜羅「不慌」。惟美國近日空襲委內瑞拉並帶走馬杜羅後，引發網民對李莉分析評論的熱議，調侃「吹誰誰倒楣」。on.cc 東網 ・ 1 天前
林文龍郭可盈首度同台頒獎 亂爆台下藝人緋聞好尷尬 黃宗澤蔡潔齊齊耍手擰頭
尋晚《萬千星輝頒獎典禮》由林文龍同郭可盈夫婦頒發最佳女主角，佢地話係首次同台擔任頒獎嘉賓。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$21.9/2件、SuperFresh急凍系列低至$16.8-30/件、BOBO 波波魚丸系列低至 $25.9-33.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
深夜腳步聲逼近真相將現！ 女首相挑戰亡靈宅邸藏玄機！
說到日本政壇的新鮮事，最近最吸睛的莫過於新上任的首相高市早苗了。她不但是日本史上首位女首相，還大膽地打包行李，搬進了那個傳聞中「鬧鬼」的首相官邸。 想像一下，從舒適的議員宿舍換到一個充滿歷史故事的地方，聽起來就像一部輕鬆的冒險電影，對吧？高市自己也在社群上分享，說到目前為止，一切平靜，沒什麼靈異驚喜跳出來打招呼。Japhub日本集合 ・ 20 小時前
愛妻號具俊曄再被拍到墓前守候大S 細心擦淨墓碑令人心酸
最近有網民在台北金寶山墓園偶遇具俊曄，指他到徐熙媛（大S）的墓碑前探望他，孤寂的身影令人鼻酸。其實自從大S離世後，一直深愛着她的具俊曄經常前往大S的墓園，守候並陪伴着太太。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025 完整名單丨曾志偉拎萬千光輝榮譽傳奇 台上宣布退任總經理職位：我覺得自己有啲江郎才盡
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機
父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。姊妹淘 ・ 23 分鐘前
42歲黃宗澤Bosco入行27年終奪雙料視帝，熱愛時裝亦曾被批「時裝車禍」的穿搭進化法則
42 歲黃宗澤入行 27 年終奪雙料視帝，演藝實力終備受肯定！黃宗澤於《萬千星輝頒獎典禮2025》中憑劇集《新聞女王2》奪得「大灣區最喜愛 TVB 男主角」及「最佳男主角」獎項，成為雙料「視帝」演藝實力備受肯定，而他的「時裝實力」也隨年漸長，由「時裝車禍」逐步進化為「時裝達人」！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
全球車廠市值排名大洗牌 小米反超比亞迪躋身前三 保時捷跌出前十
最新數據顯示，全球車廠市值格局迎來重大調整，截至 2025 年 12 月 31 日收盤，特斯拉、豐田、小米、比亞迪包辦前四席位，其中小米以 1314.9 億美元市值超越比亞迪的 1302.3 億美元，躍居全球第三，成為首個躋身全球前三的中國新勢力車廠。這一變化標誌著資本對中國智慧電動轉型的深度認可，也反映出產業競爭邏輯的深刻變化。鉅亨網 ・ 7 小時前
44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養
萬千星輝頒獎典禮2025完美落幕。紅地毯是眾星當晚的首個「戰場」，女明星們出盡美麗力度，給觀眾最美視覺。其中，「最索人妻」之一的陳自瑤（Yoyo），一身黑色露心口晚裝搶盡眼球，傲人身材表露無遺，火辣登上萬千星輝頒獎典禮紅地毯！Yahoo Style HK ・ 1 天前
下任魔帥 馬利斯卡變大熱
【Now Sports】曼聯決定炒掉領隊阿摩廉後，亦要開始重新找新主帥人選，英國《太陽報》列出了7名有機會成為下任魔帥候選人，其中博彩公司更列前任車路士領隊馬利斯卡，為大熱接任人選。馬利斯卡（Enzo Maresca）元旦日才與車路士分道揚鑣，如今曼聯又炒阿摩廉，使這位意大利教頭有機會成為下任紅魔鬼主帥，而英國博彩公司已將馬利斯卡列為上任大熱人選。《太陽報》指出，目前尚有多位魔帥候選人有條件上任，包括巴塞隆拿前教練沙維、英格蘭前領隊修夫基，而現出任球會領隊的包括有加士拿、伊拉奧拿、普捷天奴、艾馬利以及艾迪賀維，當然出任看守領隊的費查，亦有機會坐正。阿摩廉總共執教曼聯63場比賽，只取得25勝，今季英格蘭超級聯賽則8勝7和5負，攻入34球，失30球，排在第6位。曼聯除了周中英超要訪般尼外，下周日英格蘭足總盃第3圈迎戰白禮頓。now.com 體育 ・ 16 小時前
不只黃金週要避開！他籲「2026年１時段」別去東京旅遊：房價漲到讓人想哭
日本是台灣人最愛去的旅遊目的地之一，許多人也已開始規劃明年的日本行程。然而，一名網友近日在社群平台發出警告，提醒旅客務必避開明年４月底的東京行程，否則可能面臨天價住宿費。原因在於該時段將有３組韓國知名食尚玩家 ・ 1 天前