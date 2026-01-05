走進伊寧洲際酒店，CCD重新演繹絲路文化遺產

在伊犁河水波光粼粼之處，一座當代酒店以天山脊線為輪廓，以河谷院落為骨架，讓千年絲路的文化記憶在當代空間中緩緩甦醒。

新疆伊寧洲際酒店由CCD鄭中設計負責室內設計，HKS環球建築事務所負責建築設計，項目佔地66,303平方米，座落於新疆伊寧市伊犁河畔。項目由中國綠發集團開發，透過當代設計語言重新詮釋該區作為歷史絲綢之路樞紐的地位。 酒店建築承襲當地民居「外斂內敞」的空間特質，以簡約外觀包裹寬敞內部空間。建築輪廓由前至後逐步抬升，呼應天山山脈的層疊脊線。四個庭院依次展開，從公共空間過渡至私密領域。藍色外牆配以重新演繹的哈薩克木雕元素，將設計紮根於地方建築傳統。

廣告 廣告

CCD筆下的挑高14米大堂以烏孫古道為靈感，弧形GRG天花演繹星河意象。簡約的拱形元素源自伊寧民居建築。手工編織的羊毛掛毯描繪絲路路線，青銅燈具呼應駝隊燈籠。走廊空間將新疆傳統客廳文化轉化為當代休憩場所。 [gallery size="full" ids="123707,123706,123708"] 餐廳設計回應當地飲食文化。澜·特色餐廳重現伊寧市集氛圍，將食物檔位佈置成市集攤檔，從早餐延續至晚宴。彩豐樓中餐廳將粵式烹調技法與伊犁食材結合，呈獻加入地方香料的脆皮乳鴿，以及盛於哈薩克銅器的錫伯族魚湯。河畔·全日餐廳採用伊寧建築的外廊形制。

客房及套房採用淺灰藍色調配以橡木飾面，營造寧靜氛圍。落地窗框取河谷景致。牆面處理包括窗花造型、抽象化的石榴花紋樣，以及擷取自薰衣草田、杏花和濕地蘆葦的色彩。金屬板複製夯土牆質感，木雕藤蔓紋樣轉化為屏風裝飾。 [gallery ids="123702,123698,123695,123696,123703,123697,123699,123700,123701"] 康體中心將室內泳池設於濕地景觀之前。宴會會議廳參照維吾爾族社區聚會傳統麥西來甫，透過庭院式佈局營造親密氛圍。在這裡，設計不是對歷史的模仿，而是讓文化在當代空間中找到呼吸的方式，讓每一位旅人在移步換景間，與絲路展開無聲對話。

想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】