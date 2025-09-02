冰島丹麥藝術家Olafur Eliasson以光影與自然元素，於臺北市立美術館（北美館）打造互動藝術空間，讓觀者重新感受日常的美與脆弱。

臺北市立美術館（北美館）呈獻冰島丹麥藝術家Olafur Eliasson在台北首個大型個展《你的好奇旅程》（Olafur Eliasson: Your Curious Journey），由北美館與Studio Olafur Eliasson共同策劃，回顧藝術家逾30年的創作軌跡，重現17件經典作品，涵蓋裝置、繪畫、雕塑與攝影，將其獨樹一幟的藝術實踐帶入亞太視野。



Olafur Eliasson生於1967年，成長於冰島與丹麥，1989至1995年就讀丹麥皇家美術學院。父親曾為漁船廚師兼藝術家，母親為裁縫師；他自小深受自然環境啟發，1980年代中期對霹靂舞的熱衷亦塑造了其關於空間與感知的思考。1995年畢業後移居柏林，創立Studio Olafur Eliasson，集結藝術與工藝、建築、檔案、研究、行政、廚務、藝術史及技術等跨領域專業，形成大型協作團隊。



是次展覽《你的好奇旅程》中的「旅程」既指觀者在展場中的移動，也象徵思想的探路與探索。Eliasson以自然元素、光線、色彩與運動，提升人對周遭世界的感知；其作品不是靜態物件，而是需由觀者參與方能「啟動」的動態實體，鼓勵重新思考慣常的觀看方式，於空間中創造共享經驗，並邀請觀眾留意日常未被察覺的面向。



必看亮點作品

Olafur Eliasson於1993年創作的《美》，他早期強調觀者為共創者的代表作之一，以光線與水霧的折射、反射，生成七彩光譜的自然現象；當觀者移動、停步或改變視角，彩虹會隨位置而變化，每位觀者所見皆獨一無二，行動亦共同形塑經驗，指向感知之差異與「美」的本質。



Olafur Eliasson於2024年創作的《冰河的最後七天》，以青銅雕塑呈現冰川融化的不同階段，造型源自團隊於冰島「鑽石沙灘」採集的冰塊碎片，經數位掃描保留其消融前的形態；七件青銅冰塊旁各置一顆透明玻璃球，象徵融化後的水量，直指氣候變遷與暖化所加速的冰川退縮。





Eliasson以挑戰感知並強調環境共創的展覽與公共裝置，享譽國際。2003年於倫敦泰德現代美術館渦輪大廳推出《天氣計畫》（The weather project），以迷霧與巨大發光「太陽」營造沉浸式體驗。



藝術家於2008年在紐約曼哈頓與布魯克林沿岸實現《紐約瀑布》（The New York City Waterfalls）計畫。面對氣候議題，他於2014年將格陵蘭冰川碎冰帶至哥本哈根市中心，並於2015年巴黎、2018年倫敦再度推出《觀冰》（Ice Watch），使行人能親觸冰川碎片，直觀感受消融的脆弱。





自2024年起，《你的好奇旅程》展開三年巡迴，串連五座城市：自新加坡美術館、紐西蘭奧克蘭美術館出發，第三站抵達臺北市立美術館，並將續赴雅加達努桑塔拉現當代藝術館與馬尼拉當代藝術與設計美術館。展覽自即日起至9月21日於北美館展出。



《Olafur Eliasson：你的好奇旅程》

展期：即日至2025年9月21日

地點：臺北市立美術館一樓1A、1B展覽室

官網：https://reurl.cc/YYpkal

走進彩虹與人造太陽：裝置藝術家Olafur Eliasson台北首個大型個展

走進彩虹與人造太陽：裝置藝術家Olafur Eliasson台北首個大型個展

走進彩虹與人造太陽：裝置藝術家Olafur Eliasson台北首個大型個展

走進彩虹與人造太陽：裝置藝術家Olafur Eliasson台北首個大型個展

走進彩虹與人造太陽：裝置藝術家Olafur Eliasson台北首個大型個展

想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】