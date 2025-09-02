新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
走進清新自然的西半山帝豪閣五口之家
De Stijl Interior Design為一家五口的西半山帝豪閣家居打造清新自然的生活氛圍。
Client Brief
單位為一家五口的居所，住有一對夫婦、三名子女及兩位家庭助理。考慮到子女們的日常用品較多，收納成為設計的首要考量。全屋需有效規劃儲物空間，同時兼顧生活動線與機能性，確保空間既實用又美觀。
Concept & Style
客廳以簡約風格為主，採用柔和中性色調，營造出明亮寬敞的空間感。整體設計呼應日式奶油風，搭配溫潤木材與細緻雲石紋理，並以金屬線條點綴，突顯層次感。設計師特別注重線條語言，客廳與主人房之間的轉角處以弧形修飾，柔化空間邊界，提升視覺流暢度，令空間更顯和諧與放鬆。
Challenges
雖然單位面積寬敞，但屋主預算有限，且需進行全屋翻新。De Stijl Interior Design設計師Ivan Chan表示：「兩位屋主在風格喜好上有明顯差異，先生偏好型格、色彩大膽的設計，而太太則傾向柔和、低飽和度色調，追求溫馨感。」
如何在有限預算內，兼顧機能性與美學平衡，並整合屋主雙方不同的風格偏好，是一大挑戰。
Solutions
針對夫婦在風格上的分歧，設計師從細節著手。Ivan指：「我們在趟門位置加入帶有個性的設計元素，呼應男業主偏好的型格風格；色調上則採用柔和配色，營造女業主喜愛的溫馨氛圍，整體感覺更舒適。」
空間大量運用弧形設計，柔化轉角與牆面線條，提升視覺流暢感與安全性。設計師將廚房略為延伸至客廳，騰出整面牆身設置隱藏式收納櫃，大幅提升儲物量，同時營造出如特色牆般的視覺焦點，達到機能與美觀的雙重平衡。
Tips
若家中有年幼孩童，可特別於通道與轉角採用弧形修飾，柔化銳利邊緣，有效降低碰撞風險。
空間以木色為主調，營造自然溫暖的基底。可巧妙加入大面積石材作為視覺焦點，避免風格過於單一。
石塑地板外觀接近實木，兼具耐磨、防水、防潮特性，卡扣式無縫拼接設計，方便清潔與維護，特別適合有小孩的家庭。
De Stijl Interior Design
電話: +852 2506 0118
WhatsApp: +852 6163 2369
網頁: https://www.destijl-hk.com/
地址: 香港洛洋閣商業大廈21樓B室, 駱克道212-220號, 灣仔
想知道更多關於 #家居改造 #室內設計 #空間運用 資訊，記得追蹤【HomeJournal美好家居】
