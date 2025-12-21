赴廈門台商活動 國民黨立委斥綠營抹黑

【on.cc東網專訊】國民黨立委翁曉玲上周六（20日）前往大陸福建，參加廈門台商投資企業協會成立33周年慶祝活動，有台媒聲稱陸方利用此活動確保對台工作「沒有意外」。翁曉玲周日（21日）指摘民進黨及媒體惡意抹黑，把參加慶祝活動惡意牽連到防務預算，實在可惡。

台媒披露翁曉玲上周六乘搭廈門航空編號MF888航班前往廈門，行程主要是參加台商協會活動，國民黨立委葉元之亦乘搭同一班機，國民黨立委林思銘等人亦受邀參加。

翁曉玲證實參與台商協會活動，並批評民進黨當局毫無能力照顧台商和在大陸工作生活求學的台灣鄉親，她與同事到廈門參加活動純是自費、私人行程，不會因為民進黨和媒體報道抹黑，而失去對促進兩岸和平交流，以及服務與維護兩岸同胞權益的決心。對於是否安全與大陸官員會面及有其他立委同行，翁曉玲指不清楚。

