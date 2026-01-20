赴日旅遊減少 中國赴韓郵輪料增21倍

【on.cc東網專訊】綜合南韓媒體周一（19日）報道，受南韓對中國團體遊客實施臨時免簽政策帶動、中國遊客赴日旅遊減少影響，今年中國赴韓郵輪航次預計較去年激增21倍。釜山、仁川等主要港口紛紛加緊部署，全力應對入境高峰。

南韓政府數據顯示，今年計劃停靠釜山港的中國郵輪航次達173個，遠超去年的8個。仁川港灣公社數據顯示，本月首10天仁川港確定計劃入港的郵輪達64航次，其中中國始發航次44個，佔近七成，較去年大增。天津東方國際郵輪夢想號、理想號及中國首艘國產大型郵輪愛達‧魔都號等，均將定期訪問仁川港。韓媒認為，隨着中國郵輪在南韓港口的停留時間逐步延長，部分航次已由短暫停靠轉為過夜停留，此變化被視為帶動當地旅遊和消費的積極信號。

廣告 廣告

據報道，中國已重新成為南韓最大的核心客源，去年11月訪韓華客達37.78萬人次，同比增長26.9%；去年1月至11月訪韓中國遊客累計達508.71萬人次，同比增加18.4%，佔同期全部入境外國遊客的29.2%。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】