赴日29歲本地男行李藏兩粒空彈殼 香港機場出境前遭發現被捕

一名本地男子行李涉藏有違禁品被捕。(資料圖片／鍾式明攝)

一名打算前往日本的29歲本地男子，其手提行李周六在接受機場保安人員為出境旅客進行的安全檢查期間，被發現藏有違禁品。機場警區人員接報到場，初步調查後男子因涉嫌在其手提行李藏有兩粒空彈殼，涉嫌違反《火器及彈藥條例》被捕，現正獲准保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第二隊跟進。

連日已有多宗同類案件

警方發現，有部分旅客因不同原因會攜帶違禁品，如伸縮棍、鐵蓮花或胡椒噴霧由香港出境到外地，然而根據香港法例，不論在寄艙或手提行李攜帶違禁品上機均屬違法，一經定罪最高可判囚5年。香港國際機場自上月24日以來，已發生多宗攜帶違禁品出境被截獲、涉嫌違反《火器及彈藥條例》案件，涉案物品包括胡椒噴霧、伸縮棍、鐵蓮花等。

