赴柬埔寨遭綁架 22 歲韓國男學生死亡 當局料曾遭虐待 4名中國男子涉案被捕｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】一名 22 歲韓國男學生暑假前往柬埔寨期間遇害身亡。該名學生據報在當地被人綁架，綁匪曾要求約 27 萬港元贖金但其後失聯，受害人最終被發現死亡。當局確認學生死於心臟驟停，相信他生前曾遭虐待和承受極大痛苦。

死於心臟驟停 相信生前承受極大痛苦

韓國媒體報道，涉事男學生 7 月 17 日離韓，他曾向家人稱要到柬埔寨參加一個展覽。家屬在一周後接獲來電，綁匪以中文口音說韓語，聲稱男學生在當地犯事被扣留，要求家屬交出 5000 萬韓元（約 27 萬港元），之後會釋放他。家屬隨即聯絡柬埔寨大使館及當地警方，惟無法確認受害人位置，而家屬 4 日後與綁匪失聯。

至 8 月 8 日，當地人員在柬埔寨貢布省波哥山（Bokor Mountain）附近尋獲男學生的屍首。當局確認學生死於心臟驟停，相信他生前曾遭虐待和承受極大痛苦。受害人屍體目前仍在柬埔寨，有待驗屍和火化程序後，預計月內送返韓國。當局上月拘捕 4 名中國籍男子及一名柬埔寨男子，懷疑與案有關。

今年330宗韓國人在柬遭綁架

根據統計，韓國人在柬埔寨被綁架的情況近年趨嚴重，由 2022 至 2023 年約 30 宗，去年急升至 221 宗，而今年截至 8 月更攀升至 330 宗。同時，韓國人在柬埔寨被捕的數字亦上升，2023 年有 3 人被捕，去年增至 46 人。今年截至 7 月更上升至 144 人被捕，同期當局錄得 252 宗求職騙案及禁錮案，大部分受害人因誤信海外高收入職位而被犯罪集團綁架。