消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
赴泰匿藏37年歷來最長 89年兇案逃犯押返港
西貢龍蝦灣1989年發生轟動一時的「五花大綁」謀殺案，案中最後一名疑犯兼主謀梅耀強潛逃37年後在泰國落網，昨日被押返本港，並隨即被警方以謀殺罪名拘捕。警務處長周一鳴訪問泰國返港後表示，疑犯多年來樣貌有很大變化，今次要靠指紋辨認其身份，相信他是歷來匿藏最長時間的逃犯。
攝影：鍾式明
泰國傳媒報道，現年62歲的梅耀強1994年逃往當地後在曼谷生活，並與一名泰國女子結婚，育有3名子女，周一被當地警方發現沒有任何身份證明文件，屬於非法居留。他被泰國警方遞解出境，並在昨日押解返港，抵達時隨即被香港警方以謀殺罪名拘捕。
事隔多年樣貌有變
案發於1989年8月，25歲酒樓男工雷育才因被指是陷害友人入獄的「二五仔」，遭4名男子誘騙到龍蝦灣，被人綑綁後再遭到鐵鏟襲擊及於沙灘挖洞埋葬。警方調查後同年拘捕案中兩名男子，其中一人誤殺罪成判囚8年，另一人無罪釋放，同案另一潛逃內地的男子在2000年於內地落網，移送回港受審後被判終身監禁。昨被押返香港的梅耀強，是案中最後一名被捕涉案疑犯。
完成泰國禮節性訪問返港的周一鳴表示，香港警方一直跟進案件，直至早前有情報顯示疑犯匿藏在泰國，便主動與泰國警方交換情報，至日前成功把他緝捕歸案，相信他是歷來匿藏時間最長的罪犯。周一鳴說，當年本港沒有疑犯的離境紀錄，相信當時是偷渡離境，加上事隔多年樣貌有變，使追查案件時遇到很多困難，經泰國警方分析和核實指模才能確認。
警方東九龍總區重案組總督察鄔凱寧稱，疑犯案發第二日以非法途徑離港後，隱姓埋名匿藏於泰國，多年來一直被列入國際刑警的紅色通緝令名單，經過調查及情報分析才確認他藏於泰國。
泰警去年底發現蹤跡
鄔凱寧未有透露香港警方何時掌握疑犯行蹤和向泰國警方求助，表示當地警方去年12月於曼谷發現疑犯的蹤跡，確認身份後以非法逗留罪名拘捕他。東九龍總區刑事部警司黃奕隆說，警方已有足夠證據可提出檢控，形容今次成功拘捕疑犯是彰顯正義，希望死者沉冤得雪、家屬釋懷。
涉「碰瓷黨」案4人被捕 夫婦佯裝交通意外受傷索償 涉 22 宗案件 警方另拘2名醫生｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方近日打擊 「新型碰瓷黨」，即涉懷疑交通意外索償詐騙案，發現一對本地夫婦涉 22 宗可疑申索個案，二人會佯稱為的士或私家車司機、乘客、或被車撞到的路人，在輕微交通事故中報稱受傷，然後向涉事司機及保險公司索償，最高一宗索償金額為逾 30 萬元。
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名姓陳(18歲)男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，他手部捉緊一棵大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼
暈倒猝死｜宏福苑「一戶一社工」街頭暈倒猝逝，遺下妻兒。孫玉菡、楊何蓓茵深表哀悼。香港近日一名長期奔走於大埔，宏福苑火災災後支援前線的社會福利署男社工，於上月在探訪災民後，回程途中不幸在街上暈倒，送院搶救後證實不治。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：Shuttershock、iCable
ICE 執法之亂｜明州 10 歲女童被扣留近一個月後獲釋 拘留中心爆麻疹疫情︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國明尼蘇達州一名 10 歲女童在被美國移民及海關執法局（ICE）扣留近一個月後，已於 2 月 3 日晚上獲釋，並與母親離開德州迪利（Dilley）的家庭移民拘留中心。校方表示，兩人目前身處德州一個收容設施，稍後將返回明尼蘇達州，與女童父親團聚。
刺殺特朗普失敗 美國59歲男被判終身監禁 聞判企圖自殘 官斥殺人計劃「蓄意而邪惡」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國一名 59歲男子 Ryan Routh 於去年 9 月 15 日時，於佛羅里達州一個高爾夫球場企圖刺殺當時仍是美國總統候選人的特朗普，周三（4 日）在佛羅里達州法院被判處終身監禁。
涉串謀詐騙車禍賠償 醫生等四人被捕
【Now新聞台】包括兩名醫生在內的四人涉及在交通意外索償中詐騙，被警方拘捕。警方表示，正檢視超過100宗交通意外索償可疑個案，發現一對分別報稱是的士司機和護士的夫婦與22宗可疑申索有關，包括聲稱自己是私家車司機、的士司機、乘客或被車撞到的路人，報稱受傷後向其他司機及保險公司索償，最高索償金額約30萬元，部分意外發生在四至五年前。行動中檢獲大量文件、手機、名表、金器及30萬元現金，並拖走妻子名下涉案的士調查。兩夫婦與2名診所醫生被捕，他們介乎37至69歲。兩名醫生另外牽涉數十宗不同類型的索償個案，涉嫌串謀提供虛假文件等。商業罪案調查科警司馮培基：「調查期間，發現他們(夫婦)曾經提供虛假車房維修收據和懷疑虛假的收入證明，從而作出民事索償，就他們失去的收入及汽車維修費用。我們也提及過，亦在同一、兩間的醫療診所獲取病假證明，傷勢主要是頸部或其他相對輕微的傷勢。」 #要聞
跨境集團招內地黑工 「一條龍」假證、住宿、搵工服務 過百人被捕｜Yahoo
香港入境處聯同內地執法部門搗破跨境偽證集團，兩地一共拘捕 119 人。犯罪集團招攬內地居民來港打黑工，安排偽造的香港身份證，並提供宿舍和協助求職，每張偽造證件收費約 3,200 元。入境處指，集團已運作一年，連同黑工收入的收益，涉及金額超過 2,000 萬元，是同類型案件最高金額。
宏福苑五級火｜馬陳端喜紀念中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉：用詞欠妥｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，當局錄得 168 人罹難，居民家園盡毀。近日網上流傳錄音，指控馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學一名教師，揶揄宏福苑居民「若然佢哋讀書時代，走火警演習認真啲，當日嘅傷亡係會少啲」，有關言論被抨擊。校方發聲明承認有個別教職員「表達及用詞上欠妥」，對引起社會及公眾人士的不安深表歉意。校方已通報教育局，並與相關教職員會面，檢討及制定改善方案，避免同類事件再發生。
警察電單車淺水灣相撞 據悉涉護送隊訓練 32歲警員手腳擦損送院｜有片｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】淺水灣道今（4 日）早上約 11 時發生涉警察電單車交通意外。有片段顯示，至少兩名警員自電單車上倒地，其後有多架警察電單車駛至，加上多名熱心途人協助扶起失事的電單車，有警員查看同袍傷勢。
城門水塘男子遭猴子襲擊 受傷送院治理
【on.cc東網專訊】荃灣有人遭猴子襲擊。今午(5日)12時29分，2男1女於城門水塘行山期間，其中一名37歲菲律賓籍男子突然遭猴子襲擊。事主手部受傷，其後清醒由救護車送往仁濟醫院治理。
高級督察涉向同袍借14萬元被控欺詐 被告：大便出血疑患癌、父跌倒受傷才借錢
44 歲高級督察被指先後以遭銀行收回貸款、支付家人手術費為由，向兩名同袍借共 14 萬元，被廉署起訴欺詐、接受利益兩罪。案件周三（4 日）在觀塘裁判法院續審，被告表證成立選擇自辯。
嚴打撞車碰瓷黨 警拘4人涉串謀詐騙 檢視逾100索償案
新型「撞車碰瓷黨」近日備受社會關注，不少司機在發生輕微交通事故一段長時間後，疑被人無理索取高額賠償金；多宗同類案件疑涉同一間律師行和同一名醫生，被質疑是「集團式」敲詐。警方昨就有關案件以涉嫌「串謀詐騙」拘捕3男1女，據悉分別為兩名索賠人及兩名醫生。
法國拘4人疑為中國間諜 住airbnb期間涉從Starlink竊軍事資料｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】近期歐洲積極打擊與中國有關的間諜活動，偵查一系列相關案件，法國檢控方周三（4 日）表示，當局拘捕四人涉嫌利用衛星從Starlink為中國竊取敏感軍事資料，其中包括兩名中國公民。
無業漢涉庭上辱罵裁判官並自稱三合會成員 被控兩罪還押候訊
一名無業男子被指於去年在西九龍裁判法院內，侮辱裁判官及自稱為三合會成員，被控兩罪，案件今日(4日)在西九龍裁判法院首提堂。辯方申請將案件押後至4月13日再訊，待向控方索取文件獲批，期間被告須還押。被告馬浩鏘(28歲)，被控「向裁判官使用侮辱性言語或使用侮辱性言語以涉及裁判官」、「聲稱是三合會社團成員」，控罪他於去年12月3日，在西九龍裁判法院第14號庭，在當值裁判官蘇文隆執行其裁判官職責時，向該裁判官或在該裁判官席前使用侮辱性的詞句，或使用涉及裁判官的侮辱性詞句；另在同日同地方，聲稱是三合會社團的成員。
《埃及之王：法老》開展 三千年古埃及文明與你近距離相遇
奇美博物館與大英博物館攜手，推出台灣史上規模最大的法老文物特展《埃及之王：法老》，28日開展。此次展覽集結大英博物館280件珍貴館藏，其中99%首度在台灣亮相，內容橫跨古埃及三千年歷史，並透過展場色彩與聲光設計，引領民眾近距離感受法老王權與文明發展。
法國拘留四人 指其為中國從事針對星鏈的間諜活動
【彭博】— 法國當局拘留了四名被控為中國從事間諜活動的人員，因其涉嫌針對馬斯克的衛星互聯網供應商星鏈進行技術間諜活動。