赴英21歲女攜胡椒噴霧香港機場被截獲 連日已有多宗同類案

香港國際機場近日已發生多宗出境旅客攜帶違禁品案件。(資料圖片／蘇文傑攝)

一名打算前往英國的21歲女子，其手提行李在接受機場保安人員為出境旅客進行的安全檢查期間，被發現藏有違禁品。機場警區人員接報到場，初步調查後女子因涉嫌在其手提行李藏有一枝懷疑胡椒噴霧，涉嫌違反《火器及彈藥條例》被捕，現正獲准保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第四隊跟進。

定罪最高可囚5年

警方發現，有部分旅客因不同原因會攜帶違禁品，如伸縮棍、鐵蓮花或胡椒噴霧由香港出境到外地，然而根據香港法例，不論在寄艙或手提行李攜帶違禁品上機均屬違法，一經定罪最高可判囚5年。資料顯示，自去年平安夜至今，香港國際機場已發生多宗出境旅客攜帶違禁品案件，涉案物品包括胡椒噴霧、伸縮棍、鐵蓮花等。

