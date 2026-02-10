赴「洪門宴」瞞報行蹤罪成 王詩雅上訴被駁回

【Now新聞台】在新冠疫情期間參加洪為民生日派對的王詩雅，向衞生署瞞報行蹤罪成，她上訴被駁回，維持判罰160小時社會服務令。

案情指她於2022年初，四度向衞生署人員提供虛假資料，受審後罪成，判160小時社會服務令。她不服定罪上訴，稱衞生署人員致電時沒有表明是「獲授權人員」，所以她才提供虛假資料。

高等法院暫委法官李俊文頒下判詞，裁定控方毋須舉證王詩雅「明知」衞生署人員是「獲授權人員」，而王詩雅曾多次與衞生署人員通話，亦曾主動致電衞生署補充行蹤，顯示她知道自己有責任，認為原審裁判官分析決定正確，駁回上訴。

