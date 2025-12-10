起底刑事化首案官判較輕罪成 律政司上訴得直案件發還原審 改判罰1000元

2021 年「起底」行為刑事化，私隱專員公署同年拘捕裝修公司董事，指他涉嫌因與兩人有金錢糾紛，在網上公開對方的個人資料，為首宗「起底」刑事案。董事被裁定兩項「未獲同意披露個人資料」罪成，但裁判官指其中一罪因未能證明事主受到「實質傷害」，改判較輕的簡易程序控罪罪成，最後判處董事 160 小時社服令。



律政司今年 10 月上訴得直，高院法官指原審裁判官錯誤詮釋法例，控方只需證明事主合理地擔心安全或福祉，已足夠定罪。案件發還重新處理判刑，原審裁判官周二（9 日）改判董事罰款 1,000 元；原判處的社服令已完成，毋須處理。

原審官改判較輕控罪罪成：

未能證受實質傷害

被告葉駿軒（案發時 31 歲）原被控兩項《私隱條例》第 64(3C) 條的「未獲資料當事人同意下披露其個人資料」罪（可公訴控罪）。

經審訊後，原審裁判官余俊翔認為被告公開的資料詳細，足以讓人辨認事主，但雖然事主 X 曾收到追債電話及數次沉默的來電，但控方舉證不足以證明，X 受到法例訂明的「實質傷害」，致他合理地擔心其安全或福祉，故改判較輕的第 64(3A) 條控罪（即簡易程序控罪）罪成；另一項涉及事主 Y 的控罪，官則以原本較重的可公訴控罪定罪，最後判處被告 160 小時社會服務令。

據私隱專員公署網頁，俗稱「起底罪」的罪行於 2021 年 10 月 8 日生效，罪行分兩級。

第一級罪行（第 3A 條）一經定罪，最高可判罰款 10 萬元、判監 2 年；第二級罪行（第 3C 條）涉同時導致事主或其家人蒙受實際指明傷害，一經循公訴程序定罪，最高可判罰款 100 萬元、判監 5 年。據條文，指明傷害有 4 類，包括滋擾、身心傷害、擔心受害、財產受損。

法律101｜甚麼是「可公訴罪行 / 簡易程序罪行」？

律政司上訴得直

高院法官：原審官錯誤詮釋條文

律政司及被告分別提出覆核聆訊，均被原審裁判官駁回，雙方其後上訴至高等法院。律政司一方由高級檢控官歐陽巽熙代表，以案件呈述方式上訴（法律 101 文章），爭議首控罪應以較重的可公訴控罪定罪；被告沒有律師代表，要求推翻定罪。

高院暫委法官姚勳智在 2025 年 10 月 30 日頒下判詞，判律政司上訴得直，就被告的首控罪，改判較重的可公訴控罪罪成，並發還原審就首控罪重新判刑；另駁回被告的上訴。

高院的判詞引述律政司上訴理據，指原審裁判官錯誤詮釋《私隱條例》第 64(3C) 條，誤以為控方需要額外證明披露資料對事主帶來傷害，致事主擔心其安全，惟法例只列明須證明對事主帶來「指明傷害」，並在第 64(6) 條列出「指明傷害」的定義，包括「導致該人合理地擔心其安全或福祉的傷害」，此詮釋在審訊時不受爭議。

律政司：額外證受實質傷害不可行

亦不符修例原意

律政司一方指出，法例原本的定罪門檻為「導致該當事人蒙受心理傷害」，立法會在 2021 年修例時，關注控方要證明披露資料導致當事人蒙受心理傷害可能有困難，因此將控罪改成現時的兩級制。

就較重的可公訴罪行，律政司一方指，控方須證明披露資料「導致該當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害」，而「指明傷害」包括導致當事人合理地擔心其安全或福祉受傷害、對該人造成滋擾、恐嚇、致財產受損等，不限於原本的「心理傷害」，質疑若立法會認為有需要證明造成實質傷害，便不會在條文中加入「指明傷害」的定義。

律政司一方又指，根據原審裁決，控方要額外證明披露資料對事主造成實質傷害，致他合理地擔心其安全或福祉，這並不可行，亦不符修例更有效打擊「起底」行為的原意。

律政司一方主張，法例只要求控方證明：1）被告披露事主的個人資料；2）被告披露資料，意圖是對致事主合理地擔心其安全或福祉受傷害；3）事主因遭披露個人資料，而合理地擔心其安全或福祉受傷害。

在本案中，原審認為首兩個控罪元素均已成立，而事主 X 曾收到追債電話及數次沉默的來電，X 其後要求大廈的保安員加強保安，亦更改其單位的大門密碼，原審亦同意披露資料致 X 合理地擔心其安全或福祉，即第三個控罪元素亦成立，因此應裁定較重的第 64(3C) 條，即「在未獲同意下披露個人資料，導致資料當事人或其家人蒙受指明傷害」罪成。

被告一方沒有任何陳詞。

高院法官：

只需證明合理擔心安全福祉

高院法官在判詞指，同意立法會修例的原意顯然只要求控方證明，事主合理地擔心他或其家人的安全或福祉，而原審裁判官主張要額外證明造成實質傷害，「不受任何立法文件或權威支持」，基於上述案情，事主 X 必然擔憂其安全或福祉，應裁定較重的可公訴控罪罪成，案件須發還原審就首項控罪重新判刑。

案件本周二（12 月 9 日）在西九龍裁判法院提訊，原審裁判官余俊翔改判處被告罰款 1,000 元，由保釋金扣除；原本判處的 160 小時社服令已經完成，毋須處理。

本案為「起底」罪首案

2021 年 10 月「起底」行為刑事化，私隱專員公署同年 12 月拘捕任職裝修公司董事的本案被告，指他涉嫌與一對男女因有金錢糾紛，在網上平台公開對方的個人資料，為首宗動用新法例起訴的「起底」案件。

被告葉駿軒（案發時 31 歲）被控違反兩項《私隱條例》第 64(3C) 條（可公訴控罪）控罪，即於 2021 年 10 月 19 日至 20 日期間，未經資料當事人，即男子 X 和女子 Y 的同意下，披露其個人資料，即姓名、綽號、住址、職業、手提電話號碼及其僱主名稱，意圖導致他們或其家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會、或相當可能會導致他們或其家人蒙受指明傷害，而該項披露導致他們或其家人蒙受指明傷害。

WKCC1638/2022（HCMA198/2023、HCMA51/2024）