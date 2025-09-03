起底前情婦追債 地盤人夫被判囚14天

【on.cc東網專訊】43歲男地盤工與前女友分手後，向她追討早前借出的7,000況港元不果，於去年在前女友女兒就讀的小學，張貼載有前女友及其女兒個人資料的海報，又身穿印有相同內容的上衣乘搭港鐵並在街上游走。該地盤工早前承認4項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，今(3日)於西九龍裁判法院被判囚14天。署理主任裁判官鄭念慈指本案具嚴重性，事件源於被告與女事主的金錢糾紛，但被告披露的資料包括與事件與關的女童，且在女童學校附近披露，屬相當不適宜，並對女童造成一定影響，故決定判囚。

43歲被告胡巍，報稱地盤工人，承認4項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪。辯方今指，被告在獄中曾企圖自殺，被轉移至小欖精神病治療中心關押，已安排明年在西九龍精神中心治療，故不建議判處社會服務令。辯方指，被告已深感後悔，並承諾法庭日後會重新做人，且已還押兩星期，望法庭輕判。

案情指，女事主X育有7歲的女兒Y，X於2020年10月認識被告，並於2021年開始與被告交往，一年後分手但仍有聯絡。被告於去年4月至5月期間借款7,000港元予X，並於同年11月要求X還款，但遭拒絕。去年12月至今年1月上旬，Y就讀小校的學生家長先後3次在學校附近以及上水一個屋苑附近發現多張載有X及Y個人資料的海報，指X欠債不還。被披露的個人資料包括X的中文姓名及照片，以及Y的中文姓名、就讀的學校名稱及班級。X得知後到場移除海報。

直至今年1月，被告先後兩次向X傳送訊息，X在1月8日的訊息中得知被告於一個屋苑附近張貼海報，另從1月16日的訊息中得知，被告身穿一件印有上述海報內容的上衣乘搭港鐵，並在食肆用餐。X最終報案。被告於2月24日被捕，在警誡下稱「佢借我錢唔還，所以我先咁做」。經調查後，發現被告在淘寶購買涉案上衣的訂單。事件發生後，X指稱患焦慮，更擔心自己與Y的個人安全。

案件編號：WKCC 2708/2025

