趁國際承認風潮 巴勒斯坦自治政府要哈瑪斯繳械

（法新社紐約聯合國總部22日電） 巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）今天在聯合國的「兩國方案」峰會發表視訊演說，呼籲哈瑪斯向自治政府的部隊繳械，並譴責哈瑪斯2023年對以色列的襲擊。

法國與沙烏地阿拉伯今天在聯合國主持高規格會議，再次爭取用「兩國方案」解決以巴衝突；法國總統馬克宏並在演講時正式承認巴勒斯坦國。

阿巴斯透過視訊說：「哈瑪斯將不會在（加薩）治理中扮演任何角色。哈瑪斯和其他派系必須向巴勒斯坦自治政府繳械。」由於遭美國拒發簽證，阿巴斯未能親自出席峰會。

他還說：「我們同樣譴責針對平民的殺害與拘禁行為，包括哈瑪斯於2023年10月7日的舉動。」