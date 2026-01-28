錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
超低價折疊智慧型手機上市！評測售價約2萬日圓的「nubia Fold」
可折疊智慧型手機通常價格昂貴，難以負擔。
nubia推出了一款該品牌首款可折疊智慧型手機「nubia Fold」，是一款定價為10萬多日圓令人嚮往的產品。
加上如果再利用促銷活動，最高可以 用最高2萬日圓購買 對於想要首次使用折疊螢幕智慧型手機的人來說，這是一款值得推薦的產品。
闔上時就像一部普通的智慧型手機
nubia Fold採用高通Snapdragon 8 Elite瞐片。
這是一年前所生產的旗艦晶片，所以它仍然擁有很高的性能。
不僅在遊戲玩法方面表現出色，而且在人工智慧處理方面也表現出色。
闔上後可使用的裝置有6.43吋、2748 x 1172像素的螢幕。
螢幕比例為 21:9，因此即使在這種狀態下，顯示區域也不會太窄，完全可以使用。
廣角相機：5000萬畫素
超廣角相機：5000萬畫素
微距相機：500萬畫素
背面有三個攝影機。
沒有長焦鏡頭有點令人失望，但對於日常使用來說已經非常足夠了。
相機周圍的設計也獨具特色。
主體重量為248g。
現與目前在日本銷售的其他折疊智慧型手機相比，它的重量明顯比三星「Galaxy Z Fold7」215g還要來得重。
另一方面Google的「Pixel 10 Pro Fold」重量是258g，感覺比它還要輕。
與三星相比，它的重量與兩年前的型號相當，但價格更便宜，因此這種重量對用戶來說可能是可以接受的。
闔上時主體的尺寸為160 x 73 x 11.1mm。
Galaxy Z Fold7為158.4 x 72.8 x 8.9mm兩者尺寸幾乎相同。
當然，厚度差異很大，但Pixel 10 Pro Fold為155.2 x 76.3 x 10.8mm，所以厚度大致相同。
看起來並不算特別厚或大。
開啟時可使用的螢幕尺寸為8吋
打開 Fold後會看到一個接近正方形的螢幕。
尺寸為8吋，與Galaxy Z Fold7、Pixel 10 Pro Fold相同。
解析度為2480 x 2200像素，高於三星和Google的機型。
可以查看更精芙的的照片與影片。
細小的文字顯示方式會有所不同。
展開後的尺寸為160.0 x 144.0 x 5.4mm，寬度和高度幾乎與Galaxy Z Fold7差不多。
Galaxy Z Fold7的厚度為4.2mm相當薄，但考慮到Pixel 10 Pro Fold的厚度為5.2mm，這個厚度是可以接受的。
電池容量為6560mAh，比其他產品更大。
還支援55W快速充電。
可以透過Y!mobile合約使用只要2萬多日圓就可使用
現在我們來看看價格吧。
nubia Fold的音體價格為17萬8,560日圓。
如果使用 Y!mobile 的新特殊支援(A)，可以分48期付款+第 25 個月退還設備，即可免除剩餘款項。
如果從其他公司新增MNP並註冊Simple 3 M/L，折扣價則為15萬6,960日圓，如果在第25個月退還，則分期付款總額為6萬7,680日圓。
此外，在本次發售紀念活動中，最多可以贏得價值45,000日圓的PayPay點數，如果中獎只需實際20,000日圓就可使用兩年。
價格這麼低，簡直太划算了，沒有理由不買，對吧？
合葉的動作也很順暢
對於折疊式智慧型手機來說，最重要的考慮因素是合葉的開合動作。
nubia Flip即使在主機部位閉合的情況下也能保持折疊狀態。
打開與關閉合葉時，打開時可以感覺到輕微的彈簧回彈到另一側，但這在實際使用上並不成問題。
這種設計感覺比Galaxy Z Fold 7略顯老舊，Galaxy Z Fold 7的合葉在任何角度都能保持完全靜止。
但是，正如上文所述，考慮到價格低廉，如果還太在意這點就有點說太不過去了。
當裝置以 L 形開啟時，相機應用支援 flex 模式，將顯示器分成上下兩部分。
當設備放在桌面上拍照時，這是一個很方便的功能。
可折疊智慧型手機的另一個主要優點是“無需三腳架即可拍照”。
主螢幕和外螢幕上的前置鏡頭均為2000萬像素。這種設計也方便進行視訊通話。
在大方形螢幕上也可以進行分割畫面顯示
可折疊智慧型手機最大的特色是螢幕顯示尺寸是一般智慧型手機的兩倍。
玩遊戲時，畫面在垂直方向上可能會感覺很窄，但使用折疊螢幕智慧型手機，就可以不受任何限制地顯示畫面。
還可以有效地利用寬螢幕來運行日常瀏覽器和社交媒體應用程式。
在分割畫面模式下同時使用兩個應用程式
nubia Fold也支援同時顯示兩個應用程式。
可以同時執行一邊玩遊戲一邊查看社交媒體，或一邊瀏覽網頁一邊查看地圖等多項操作。
此外，還可以將計算器等應用程式顯示在小型彈出視窗中。
應用程式寬度可以設定為 1/3 + 2/3 大小，這樣就可以更寬地顯示主要內容，更窄地顯示子資訊。
變成一台類似筆記型電腦的寫作機
也可以將裝置稍微折疊起來，在輸入文字時將 QWERTY 鍵盤顯示在底部，使其感覺像是迷你筆記型電腦。
在裝置關閉的情況下，使用外部螢幕進行滑動輸入是可以的，但使用這種方式，可以在大螢幕上查看整個畫面的同時進行思考和輸入文字。
事實上，我在用折疊螢幕智慧型手機撰寫文稿時經常使用這種風格。
廣角鏡頭夠用，但超廣角鏡頭有點可惜
我試著用它拍了一些照片，我覺得對於日常攝影來說已經足夠了。
夜景也拍得非常漂亮。
讓我有點不滿的是超廣角攝像頭的圖像質量，在陰天和室內的圖像質量略遜於同一款5000萬像素的廣角鏡頭。
我認為這是感光元件上的差異，但最好大部分時間都使用廣角相機，只有在絕對需要拍攝廣角照片時才切換到超廣角相機。
還配備了微距鏡頭，但影像品質較低，只有 500 萬像素，因此在室內拍攝食物照片時，最好使用廣角鏡頭盡可能靠近拍攝對象。
以下是實際拍攝的照片。
對於那些更喜歡「大螢幕」而非智慧型手機「功能」的人來說
nubia Fold搭載了高性能晶片組與性能足夠的攝影機。
只要展開主體就可以使用更大的 8 吋螢幕，讓觀看影片更加愉快。
不支援筆輸入，但可以以足夠大的尺寸顯示辦公室資料。
在娛樂和工作方面都非常實用。
最大的特點是，作為一款折疊式機型，它的價格很便宜。
因此，這款產品適合那些覺得一般智慧型手機螢幕尺寸不夠用，或是想要升級到可折疊智慧型手機的使用者。
雖然需要使用2年＆退還，但可以用最便宜的2萬多日圓買得到的可折疊智慧型手機應該也找不到了。
折疊螢幕智慧型手機先前主要面向小眾市場，隨著努nubia Fold的上市，其用戶群可能會擴大。
▼Photo & Written by Yasuhiro Yamane/山根康宏
Blog: http://www.hkyamane.com/
X: https://x.com/hkyamane/
Note: https://note.com/hkyamane/
