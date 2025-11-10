超前部署｜ Black Friday黑五優惠2025早鳥攻略+聖誕禮物提案

年末消費旺季來臨。除了廣為人知的雙11，Black Friday（黑色星期五）同樣是重大折扣檔期。參與商家多以海外為主，但不少官網不支援直送香港，令本地消費者海外購物時感到無從入手。

本文整合常見問題與購物步驟，並精選聖誕禮物建議，助你突破購物限制，以最優惠價格買遍全球好物。

Q1: Black Friday 2025 何時開始？

正日為2025年11月28日，多數網店於美國西岸時間凌晨12時開賣，即香港時間同日下午4時。

部分品牌已推出延長優惠及早鳥預售活動（如Walmart、Target等電商），建議選好合適商品可提前下單，避免出貨高峰期延誤。

Q2: 錯過 Black Friday 仍有機會？

有! Cyber Monday（網路星期一）同樣提供大幅折扣，正日為2025年12月1日，香港時間當日下午開始。

Q3: 折扣幅度有多大?

參考過往數據，電子產品約4至7折，Apple產品或出現年底新低價；智能家電約2至7折，推薦關注Amazon Fire TV Stick及Dyson吸塵機；服飾類低至3折，推薦關注Converse、Dr. Martens。

自行搜尋多個網站耗時費力？國際集運及代購平台Buy&Ship已整合最強懶人包，並持續更新優惠資訊，成為你最強助攻。

👉🏻Black Friday 2025網購懶人包：8大必買優惠合集、慳運費、代購貼士一文看清！

Q4: 僅限美國商家？

雖然Black Friday源自美國，但已擴展至英國、日本及韓國。常見品牌如XEXYMIX、ZOZOTOWN等均有參與，喜愛日韓潮流的消費者亦可入手。

👉🏻Black Friday 2025 日韓品牌優惠合集！ABC Mart/Beams/TNF等30+潮牌推介！

Q5: 如何海外網購?

多數商家接受國際信用卡。以Amazon為例，由於其自動轉換港幣匯率較高，建議選用美元結帳，即使扣除外幣交易手續費（FCC），通常仍比使用港幣划算。同時建議開通 Paypal、Amazon Pay等第三方支付方式，在跨國或多種貨幣交易時，可提高付款彈性及交易安全性。

Q6: 海外網購帳單地址如何填寫？

海外網購時，寄送地址（Shipping Address）與帳單地址（Billing Address）需分開填寫。寄送地址建議填寫集運平台的轉運倉地址；帳單地址則根據信用卡發行地填寫，避免與香港信用卡地址不符，否則可能被視為可疑交易而取消訂單。

Q7: 直送與轉運，該如何選擇?

雖然直運在操作上操作相對直接，但部分商家不支援跨境運送，商品選擇受限，價格亦有機會未能展示優惠價。因此推薦使用集運服務，例如在Amazon購物時，輸入集運平台如Buy&Ship提供的郵遞區號（Zipcode），可解鎖完整庫存並享受地區限定優惠價。

Q8: 如何挑選集運商?

Black Friday期間通常會購買多件商品，且可能來自不同網店，因此選擇集運平台時，重點在於計費方式是否採用「體積重」，否則即使包裹很輕亦可能產生高額運費，因此推薦選擇採用「實重」計費模式的集運平台。

Buy&Ship是市面唯一採用「實重」計費模式的集運平台，全球設10個海外倉庫，多國訂單可分別寄至對應倉庫，最後合併運回香港，節省多筆國際運費，運費更低至每磅$24。

Q9: 集運平台操作步驟?

使用國際集運的操作流程非常簡單，只需以下幾個步驟：

👉🏻如何使用Buy&Ship海外集運服務

Black Friday 不僅是省錢的好機會，也是提前採購聖誕禮物的最佳時機。有了這份最強攻略，海外購物將變得更簡單、高效，立即開展Black Friday購物之旅！

