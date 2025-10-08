衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
超大年齡差距遭批！李政宰林智妍情侶海報曝
[NOWnews今日新聞] 韓國影帝李政宰因《魷魚遊戲》系列爆紅全球，作品邀約不斷，新劇《討厭的愛情》也即將在下個月播出。不過該劇從選角階段就引發爭議，52歲李政宰竟搭檔小18歲林智妍演情侶，讓韓網直呼無法接受，而昨（7）日官方釋出兩人的情侶海報，竟再度引發批評，被嘲諷像父女。
官方在昨日釋出李政宰與林智妍合照，兩人都以清新色調服裝入鏡，林智妍穿著淡粉色系背心，配上同色系長褲，輕輕靠在李政宰肩上，並抓著他的手。李政宰則穿著淡藍色牛仔外套配牛仔褲，內搭白色上衣。而照片公開後，卻被大批網友直批沒有情侶感。
李政宰、林智妍情侶照被罵翻 網友嘲：根本父女
許多網友指出，李政宰與林智妍從照片上，就能看出年紀差距，看起來不像情侶反而像家人，「怎麼看都像是父女關係」、「這是為了看起來年輕才這樣搭配衣服的嗎？」、「歲月的痕跡很明顯」、「很像年輕的爸爸」等。
李政宰合體林智妍拍愛情劇 跟劇中媽媽竟只差11歲
李政宰與林智妍的新劇《討厭的愛情》為浪漫喜劇，兩人將在劇中飾演情侶，讓網友都非常傻眼。不過不只他們的年齡差被罵翻，就連在劇中飾演李政宰媽媽的演員羅映姬也引起爭議。據悉，李政宰與林智妍差了18歲，但和劇中演自己母親的羅映姬只差了11歲，再度引發網友不滿，質疑劇組為什麼不找年輕一點男主角。
《討厭的愛情》劇情講述一位迷失初心的愛情劇專業演員林賢俊（李政宰 飾），與一位從政治線被調職到娛樂線的精英記者（魏貞淑 飾），在克服彼此偏見的過程中，共同經歷變化，從互相討厭到相戀、實現雙向成長的故事。《討厭的愛情》將於11月3日開播。
