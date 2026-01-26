超巨型鱷龜被人遺棄漁塘 義工倡規定養龜須植晶片防遺棄

【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。

阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。

他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細小食物。龜途已決定收養Yoshi，待其康復後會放在教育中心照顧，並作公眾教育。

阿邦表示，最近受收地影響，已發現許多棄龜的情況，他們已先後接了4隻大型的棄龜，但今次所救鱷龜引起關注和反思。他指，真鱷龜或稱大鱷龜，屬於頂級掠食者，幾乎是完全肉食性，主動捕食同時也吃腐肉，會進食任何能夠制服的生物，其舌頭特化成蠕蟲狀，能輕易誘捕魚類，除人類外幾乎沒有天敵，如果進入本港原生態系統，必然會造成極大破壞，影響會以幾十年計，而野外大鱷龜據知可以活到150歲，飼養下的壽命一般為20至70歲。

他指，龜途現時每月均在不同水體發現棄養鱷龜，而且個體體型越來越巨大，他形容，像鱷龜、大型蜥蜴、兇猛魚類等動物，並不適宜在城市飼養，其空間、習性、安全需求與城市居住環境普遍存在巨大矛盾。

阿邦認為，政府應嚴厲進行法例管制，包括設置「負面清單」，禁止飼養特定危險或外來物種，另設「正面清單」，只允許飼養經評估適合當寵物的物種。此外，他認為應落實飼主責任制，加強對飼養特殊動物者的資格審查、教育，包括設立棄養罰則，並從源頭管理，對寵物貿易中特殊物種的進口、繁殖與銷售進行更嚴格規管。他又建議為龜隻引入注射晶片制度，以保障龜龜的福利，同時防止棄養問題。

外國一些國家也有相關制度，例如歐盟規定部分爬蟲類在進出口或商業交易時需強制植入晶片，以確保個體識別和追溯，德國和荷蘭亦要求對特定爬蟲類寵物植入晶片，作為飼主責任和動物識別的手段。美國一些州會要求對部分大型或瀕危爬蟲類注射有晶片或採用照片識別要求。

此外，澳洲亦對外來爬蟲類進口有極嚴格的檢疫與識別要求，常要求植入晶片以防非法貿易。昆士蘭州要求所有飼養的爬蟲類進行登記並植入晶片。

巨型鱷龜被遺棄在魚塘。

該鱷龜現時由龜途收養。

