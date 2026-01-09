龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
超市優惠2026丨連鎖超市支付優惠合集 用VISA信用卡送$80現金券/全年減$10/八達通享88折
Yahoo著數專員整合連鎖超市、藥房、便利店最新優惠，即睇優惠詳情：
只要用對支付工具、預先領取優惠券，不用辛苦格價也能輕鬆慳錢！Yahoo著數專員整合連鎖超市、藥房、便利店會員最新支付優惠，包括Visa買滿$500 享$40現金回贈、買滿$30即減$10、買滿$220即享88折等，幫人家錫住荷包！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
惠康用Visa卡買滿$500 即享$40現金回贈
Visa推出新年至激賞，由即日起至2月28日，用香港發行嘅指定Visa信用卡於惠康購物，即享現金回贈：
門市買滿 $500，即享 $40 現金回贈（可享優惠2次）
網店買滿 $1,000，即享 $80 現金回贈（可享優惠1次）
成功登記「Visa禮遇賞」，更可享 $20惠康購物電子優惠券！
百佳門市送$26優惠券、網購送貨92折
易賞錢會員唔好錯過易賞錢App百佳電子優惠券！1月份精選優惠包括門市全線買滿$100即減$6、網購送貨訂單滿$500並輸入優惠碼「JANHD1」享92折、網購店取訂單滿$250並輸入優惠碼「JANCNC1」減$20！
1月份精選優惠 :
門市
全線買滿$100即減$6
全線買滿$360即減$20
網購送貨
買網購送貨訂單滿$500並輸入優惠碼「JANHD1」享92折（最高可享$100優惠）
買網購送貨訂單滿$350並輸入優惠碼「JANFREE1」即享免運費
網購店取
買網購店取訂單滿$250並輸入優惠碼「JANCNC1」減$20
快趣送
買快趣送訂單滿$250並輸入優惠碼「JANHDE1」減$20
尋券大法四步曲
Step 1：下載及登入易賞錢App，打開百佳月月賞專頁
Step 2：領取優惠券
Step 3：結帳前，於會員二維碼頁面向上滑動「門市優惠券」
Step 4：打開優惠券二維碼，並向收銀員展示
OK便利店 JCB卡買滿$30即減$10
JCB卡持有人全年於Circle K 買嘢都有著數！由即日起至12月31日，憑JCB卡於 Circle K買滿 $30 即減 $10！
大生生活超市逢星期一 八達通滿額即享88折
今個1月逢星期一，只要到大生生活超市購物滿$220，用八達通支付，即可享88折優惠，節日過後記得嚟大生補貨啦！
萬寧網購店取滿$599減$40
即日起至1月22日，Yuu會員於萬寧官網購買任何產品滿$599並選擇網購店取，再輸入優惠碼「26BUY40」即減$40。
WeChat Pay HK送高達$45屈臣氏電子現金券
屈臣氏聯乘WeChat Pay HK，送上高達$45電子現金券！由即日起至2月28日，於香港屈臣氏分店掃描推廣二維碼，即刻拎到電子優惠券！
每位用戶每月可領取1張$15屈臣氏專屬現金券（消費滿$300可用）！
$2電子現金券（單筆消費滿$10可用）
$3電子現金券（單筆消費滿$30可用）
$5電子現金券（單筆消費滿$100可用）
WeChat Pay HK的新用戶掃碼，即可共獲2張$10新用戶專屬電子優惠券（每張消費滿$20可用）
Aeon送網購優惠券 憑券即減$80
由即日至1月30日，只要喺AEON Mobile網購 APP購物滿指定金額，並選用網購送貨/到店自取服務，用券可即減高達$80，下載App後按下面指定連結即可領取優惠券！
網購送貨網購優惠券
折實滿$650>> 即用$80網購優惠券
早上11點前落單即日送！
▶︎▶︎▶︎點擊領取
到店自取網購優惠券
折實滿$200>> 即用$20網購優惠券
▶︎▶︎▶︎點擊領取
