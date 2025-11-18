中國政府通報暫停進口日本水產品
超市高鈣芝士選購指南 片裝芝士鈣含量竟差16倍！營養師教路0脂肪是哪款？｜營養師Audrey Tam
一般人的骨質密度會在30多歲達到頂峰，到近40歲，骨質流失開始變得明顯；尤其是更年期的女士，體內雌激素下降會加快骨質流失，增加骨質疏鬆症和骨折的風險。提到「骨質疏鬆」，許多人第一時間都會想到乳製品「芝士」，如芝士火腿三文治、芝士焗飯、芝心薄餅等，但你知道嗎？不同品牌的片裝芝士，其鈣含量可以差異驚人，分分鐘要食31片才能滿足成人每日建議的1000毫克鈣攝取量，恐怕未補夠鈣質就已經鈉攝取量超標，長遠或會增加患上高血壓的風險。
乳糖不耐症可以食這類芝士？軟芝士不是人人適合！
芝士大致可按含水量分為軟硬兩類。作為奶製品的一種，芝士本身含有乳糖。不過，一些硬芝士，如車打芝士（Cheddar cheese）和瑞士芝士（Swiss cheese），在製作過程中的酵素和芝士菌會慢慢分解乳糖，陳釀時間越長，乳糖分解就越多，因此這類芝士的乳糖含量遠低於牛奶。對乳糖不耐症人士而言，通常食用後不會出現明顯的不適反應。至於軟芝士，如布利惹士（Brie）和卡芒貝爾（Camembert），由於較容易受李斯持菌污染，因此孕婦、嬰幼兒，以及免疫力較弱的長者和正接受電療或化療的癌症患者應避免食用。
片裝芝士鈣含量可相差16倍？
圖左的「Lunchitas美式芝士片」每片只有32毫克鈣，要滿足成人（19-50歲）每日建議攝取的1000毫克鈣，就需要食31片！而圖右的「安怡高鈣低脂芝士」每片已含有510毫克鈣，簡單一個轉換，就可以輕鬆提高16倍鈣質攝取量！
「總統牌輕量車打芝士片」每片鈣含量僅71毫克，換算下來也要食14片才能達到每日鈣質建議攝取量。（註：每片芝士為20克）
再以「保利」為例，其3款同屬片裝芝士產品，普通版每片含有98毫克鈣，而高鈣版和低脂版則分別含有165毫克和156毫克，鈣含量足足多了60%。
脂肪量也不可忽視
芝士雖然營養豐富，含有優質蛋白質、鈣、磷、鋅和維他命A等多種營養素，但其脂肪含量偏高，其中飽和脂肪更可能佔總脂肪的6-7成。因此，建議大家選擇低脂版，並將每日芝士攝取量控制在1至2片為宜。值得一提的是，「CRYSTAL FARMS脫脂片裝芝士」是市面上唯一標榜「零脂肪」的片裝芝士，每片只有30kcal，減肥人士都可以安心食用！
「有鈣無D」吸收率會差D
單靠攝取含鈣食物而缺乏維他命D，身體吸收鈣質的能力會大打折扣。建議大家每日曬太陽10-20分鐘，最好在日照較溫和的時段（如早上或傍晚），以促進身體合成維他命D。
