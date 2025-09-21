颱風樺加沙

「樺加沙」路徑圖

昨惹網上熱烈討論。超強颱風樺加沙來勢洶洶，香港天文台今日中午前後會發出一號戒備信號。集結在馬尼拉的樺加沙環流廣闊，天文台預料其今明兩日會繼續增強，並以超強颱風強度在本周中期靠近廣東沿岸，今日本港天色雖短暫好轉和酷熱，但明日稍後天氣開始急速轉壞，後日吹烈風至暴風。

昨晚8時，樺加沙集結在香港之東南偏東的馬尼拉之東北約670公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，中心附近最高持續風速為每小時220公里。天文台表示，樺加沙將橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，逐漸靠近廣東沿岸，今日中午前後會發出一號戒備信號。

沿岸水位達「天鴿」「山竹」水平

今日本港漸轉天晴，日間天氣酷熱，最高氣溫攝氏34度，明日稍後天氣開始急速轉壞，後日吹烈風至暴風，離岸可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及顯著風暴潮，周四風勢逐漸減弱，初時雨勢仍然頗大。由於受顯著風暴潮影響，樺加沙襲港期間沿岸水位可能與2017年的「天鴿」及2018年的「山竹」相若，呼籲市民密切留意天文台的最新天氣消息，並盡快做好一切防風、防水浸準備。政府極端天氣督導委員會昨已舉行會議，以應對樺加沙可能帶來的威脅及要求各部門做好準備工作；教育局今日亦將公布明日學校上課和申請小一入學自行分配學位安排。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/超強颱風樺加沙來襲-明日稍後天氣急速轉壞-周三掛十號-/601450?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral