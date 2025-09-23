超強颱風逼近 當局已視察公屋簡屋防風措施 堆沙包加水閘

【on.cc東網專訊】超強颱風「樺加沙」逐漸逼近香港。房屋局局長何永賢表示，曾到安泰邨、黃大仙上邨及薄扶林華景街地盤視察，了解同事和前線工友的防風準備。她指局副局長戴尚誠有到彩興路簡約公屋視察，看到人員積極清理排水渠，在大玻璃上貼上膠紙，及在適當位置設置沙包。何永賢呼籲市民體諒前線人員，在超強颱風襲港期間，照顧自己，留在安全地方，收好物品，關好門窗，提高警覺，留意政府有關颱風的資訊發布。

何永賢昨（22日）晚在社交平台表示，房屋局、房屋署、承建商、物業管理團隊均會嚴陣以待。她在安泰邨看到人員檢查緊急應變裝備車、固定及鎖好戶外裝備、在電梯和機房等高風險位置放置沙包，以及在天台太陽能板也都做好了加固。

她指黃大仙上邨也有類似工作，亦有在連接低窪地鐵站廣場入口設置水閘，以免超強颱風連帶的暴雨湧向地鐵。她引述人員表示，加設水閘已成為應對超強颱風及暴雨的「指定動作」，有關水閘也存放在附近。為方便居民出入，懸掛八號烈風或暴風信號前會先圍封3分之2入口，並爭取在開始有風雨時，第一時間從旁邊存放處搬出水閘，快速安裝餘下的三分之一長度，預料只需15到20分鐘左右便可以完成安裝。

她途徑路過房屋局過渡性房屋項目「可悅居」，看見職員及屋邨物管人員，檢查和清理排水渠，在外圍的地方清理容易阻塞渠道的淤泥。她又提醒居民關好窗戶、做好防範等。

其後她再去到薄扶林華景街地盤，該地盤有不少棚架，地理位置相對「當風」。她看見承建商陸續進行防風措施，包括撤走雜物、捲起棚架上的隔音布，並將陸續收起紗網，盡量減低風阻。同時，棚架會有額外的鋼架加力，進一步加強整個棚架的抵禦力。

她提醒建築團隊要保持警覺，應對可能出現的突發情況之餘，也必須要注意自己和隊友的安全，因為風力變化莫測，也會突然加強或變動方向。她指在安全和有餘力的情況下，如果地盤附近出現塌樹、堵路等問題，地盤有機械設備、有熟悉工程的人員，也請盡力幫忙，為社會風後的快速恢復暢順運作出一分力。

