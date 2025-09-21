超強颱風「樺加沙」續增強 周一酷熱周三狂風大驟雨

【on.cc東網專訊】天文台在今早(21日)11時半表示，按照目前預測，超強颱風「樺加沙」會在未來一兩日繼續增強，橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，逐漸靠近廣東沿岸。雖然周一(22日)本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪。周二(23日)稍後天氣開始轉壞，周三(24日)吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。

由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的「天鴿」及2018年的「山竹」相若。市民應密切留意天文台的最新天氣消息，並儘快做好一切防風、防水浸準備。

