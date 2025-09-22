樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
超強颱風「樺加沙」逐漸靠近 天文台發出1號戒備信號
【on.cc東網專訊】超強颱風樺加沙會在今日(22日)橫過呂宋海峽並進入南海北部。樺加沙環流廣闊及移動速度較快，對廣東沿岸構成相當威脅。天文台今午12時20分發出1號戒備信號。
在正午12時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏東約890公里，即在北緯19.4度，東經122.1度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋海峽並進入南海北部。按照現時預測，樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部。隨著樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強，天文台會在今晚9時40分改發三號強風信號。
預料本港明日（23日）稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮在明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號。星期三（24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。
受顯著風暴潮影響，預計星期三上午本港沿岸增水約2米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。市民應採取適當預防措施。
