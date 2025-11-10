超強颱風「鳳凰」襲菲律賓釀至少4死！預計周三迫近台灣，當局已發出海上颱風警報

菲律賓尚未從颱風「海鷗」中復原，超強颱風「鳳凰」又殺到，於11月9日晚間登陸菲律賓呂宋島奧羅拉省（Aurora），暴風半徑幾乎籠罩整個菲律賓，造成至少4人死亡，超過140萬人緊急撤離，當地政府宣佈今明兩日（11月10及11日）停課、約300班航班被取消。預計「鳳凰」將逐漸靠近台灣，中央氣象署已發佈海上颱風警報，計劃前往台灣的朋友記得留意天氣報告。

菲律賓尚未從颱風「海鷗」中復原，超強颱風「鳳凰」又殺到，造成至少4人死亡，超過140萬人緊急撤離。（相片來源：rapplerdotcom@X）

超強颱風「鳳凰」襲菲律賓釀至少4死

「超級颱風」鳳凰於11月9日晚間以每小時185公里持續風速，登陸呂宋島最人口密集的奧羅拉省，一路朝西北西方向行進，雖然登陸後風力略有減弱，但仍維持颱風等級，中心風速約每小時130至160公里，令當地嚴重淹水、樹木被連根拔起、鐵路橋傾斜等，網上影片更可見南甘鄰省（Camarines Sur）一座吊橋被吹至劇烈搖晃，畫面驚人。目前已造成至少4人死亡、超過百萬人緊急撤離，當局宣佈今明兩日停課、約300班航班被取消。

「超級颱風」鳳凰於11月9日晚間以每小時185公里持續風速，登陸呂宋島最人口密集的奧羅拉省。（相片來源：rapplerdotcom@X）

見南甘鄰省（Camarines Sur）一座吊橋被吹至劇烈搖晃，畫面驚人。（相片來源：volcaholic1@X）

進入南海後略微增強 逐漸接近台灣

「鳳凰」現已離開呂宋島、進入南海，逐漸北轉接近台灣，中央氣象署表示「鳳凰」進入南海後有重新整合、略微增強的趨勢，已於今日當地時間下午5點半發佈海上颱風警報，預計今明兩日東半部地區、大台北山區將有豪雨，而12日中南部、花蓮、台東及澎湖有可能出現大雨或豪雨，但通過台灣的位置仍存在不確定性，計劃本周初前往台灣的旅客們記得留意天氣報告。

中央氣象署表示「鳳凰」進入南海後有重新整合、略微增強的趨勢，已於今日當地時間下午5點半發佈海上颱風警報。（相片來源：報天氣 - 中央氣象署@Facebook）

