超強 Nano Banana Pro 限時免費任玩！Lovart AI 幫你買單

近日有關 AI 的熱門話題，當然是 Google 的 Gemini 3 Pro 了，不少朋友都利用 Nano Banana Pro 生成各式各樣圖像，一下子在各大社交媒體「洗版」。不過有用戶反映免費版每日最多只可生成 3 張圖片（小編更試過生成一張後就說已滿額），想試多幾回就變得更很難。有 AI 平台就在此時「伸出援手」舉行活動，今星期六日可以免費無限量地使用 Nano Banana Pro，滿足生成圖片的需求。
🔥NANO BANANA PRO IS HERE.
And yes, we’re going bananas with this promo:
Banana-On-Us Weekend (Nov 21–23) → Free unlimited Nano Banana Pro for all
Banana 365 Week (Nov 21–30) → Upgrade to Basic+ and unlock 365 days of free unlimited Nano Banana Pro#Lovart #NanoBananaPro pic.twitter.com/Eh9wm5ZgHu
— LovartAI (@lovart_ai) November 20, 2025
Lovart AI 在 X 中發文宣布，本周末 11 月 21 至 23 日舉行「Banana-On-Us Weekend」，登記成為用戶後就可免費無限量地使用 Nano Banana Pro生成各式圖片。與此同時，由 21 日起至 30 日期間開展「Banana 365 Week」，免費用戶升級至 Basic 計劃，即可於 365 天內無限量地使用 Nano Banana Pro。有興趣的朋友可以到 Lovart AI 這個 AI 設計平台，利用 Google 帳號註冊即可成為免費會員，繼續利用 Nano Banana Pro 發揮自己的創意了。
