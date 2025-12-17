超愛這部國片 《殭屍女兒》韓導演來台教課

▲畢鑑盛導演為2025年度韓國票房冠軍、甫獲得青龍電影獎的《我和我的殭屍女兒》導演兼編劇，他來台教授編劇課程，提到很喜歡國片《左撇子女孩》。（圖／台北市電影委員會提供）

[NOWnews今日新聞] 2025「台北電影學院」昨（16）日驚喜追加本年度最後一場活動「編劇論壇」，與台灣大哥大「商業編劇人才養成計劃」攜手合作，邀請到《我和我的殭屍女兒》韓國重量級金獎導演畢鑑盛授課，並由經驗豐富的國際製片人金哲秀主持論壇，其中，畢鑑盛提到很喜歡國片《左撇子女孩》中，把「魔鬼的手偷東西」以有趣的形式呈現。

喜歡《左撇子女孩》表現手法 畢鑑盛：很有趣

今年韓國票房冠軍、甫獲得青龍電影獎的《我和我的殭屍女兒》新銳導演畢鑑盛，提及自己十分喜愛臺灣電影《左撇子女孩》的表現手法，把魔鬼的手偷東西用有趣的形式呈現，透過情境傳達及大量的留白讓觀眾一起參與，充分表達老么的不安及家人之間的關係。

8個商業編劇必備技巧大公開 韓國名導靈感是「屁股」

此外，畢鑑盛導演從自身創作經歷及作品出發，於講座中提出8個商業編劇必備技巧，從如何撰寫大綱到經典的三幕劇結構、角色設計、台詞畫面安排、故事主題及高潮設計等等，為現場學員提供商業劇作「最佳解題思路」。

導演最後補充自己的靈感來自於「屁股」，他說，每天都要讓屁股坐在桌子前書寫，在住院時的病床上也寫、父親的喪禮上也寫，不要認為沒有靈感就到處去旅行。

在場學員於論壇中提問畢鑑盛導演作品以愛為主題時，悲劇結局該如何與主題做連結？導演表示編劇無論結局如何收尾，最重要的是選定類型、符合主題，以《我和我的殭屍女兒》為例，導演認為當時因逢疫情結束，所以即便原著漫畫結局是悲劇收場，但他想透過電影安慰觀眾，讓主角以愛來圓滿收尾，「商業電影其中重要的是要顧及觀眾心情被滿足的部分。」

▲「台北電影學院－編劇論壇」講師畢鑑盛導演（中）與主持人金哲秀製片人（右）於講座中提出8個商業編劇必備技巧。（圖／台北市電影委員會提供）

