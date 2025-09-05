周一鳴證實警員周四返港、已交辭職信
28歲「超殺女」Chloë Moretz浪漫完婚，那淺藍色絲質婚紗原來出自LV總監之手
28 歲「超殺女」Chloë Grace Moretz 與模特兒女友 Kate Harrison 在 9 月 1 日浪漫完婚，並在 Instagram 上分享了一系列令人驚豔的婚紗照，瞬間引發全球熱議！其中，最受矚目的莫過於 Chloë 身穿的那件淺藍色絲質婚紗，原來由 Louis Vuitton 藝術總監 Nicolas Ghesquière 親自操刀設計！
Chloë Grace Moretz 這件獨一無二的淺藍色絲質婚紗，其靈感來自老荷里活的優雅風格，搭配了一雙長手套與薄紗頭紗，讓整體造型充滿了復古的浪漫氣息，美得令人屏息。
至於在婚禮的 After-Party，Chloë 換上了一件白色 Deep V 中性裝扮，腰間有鏤空剪裁，帥氣又不失性感魅力，再配一頂純白牛仔帽，相當有個性，亦有著 Nicolas Ghesquière 的反差俐落設計風格。
Nicolas Ghesquière 也不是第一次為名人設計婚紗，之前他為 Sophie Turner 設計的婚紗都好經典。婚紗全裙以絲綢 gazar 和立體立裁，搭配刺繡花卉薄紗及緞面肩帶與腰帶，深 V 領與開放式背部突出新娘的線條與優雅。婚紗製作動用 10 多位刺繡師，工時超過 1,000 小時，耗時 350 小時縫製；裙擺 14 米薄紗上有超過 65 萬針刺繡，每片布料鑲嵌 50,400 顆水晶與 50,400 顆白色珠子。還有傳統絲紗頭紗，邊緣用手工蕾絲點綴，僅製作頭紗就花了 48 小時，至今這件婚紗都是經典。
35歲Taylor Swift活在〈Love Story〉的世界等待羅密歐的出現，回顧多年來搭建感情觀的歌單
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！
