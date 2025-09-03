超短新髮型曝光！i-dle Minnie撞臉楊丞琳

▲i-dle Minnie（如圖）近日拍攝時尚雜誌封面，並於昨（2）日PO出一系列美照，其中一個超短髮造型，竟被說撞臉楊丞琳，讓粉絲忍不住直呼：回不去了。（圖／Minnie IG@min.nicha）

[NOWnews今日新聞] 韓國女團i-dle成員Minnie近日登上時尚雜誌《W Korea》封面，展現多變時尚，Minnie也在昨（2）日於Instagram上傳多張美照，其中一個造型，換上一頭亮橘色超短髮，讓許多網友一看火速聯想到楊丞琳在2007年發行的專輯《任意門》中的水母頭造型，開玩笑喊「回不去了」。

Minnie近日拍攝時尚雜誌封面，染上一頭亮橘色髮型，展現充滿氛圍感的獨特時尚，但其中一個穿著冰藍色洋裝，與超短髮的造型，火速讓人聯想到楊丞琳在2007年發行專輯《任意門》時，紅極一時的水母頭造型，讓網友驚呼「感覺下一秒就要唱任意門」、「我還以為是楊丞琳」、「真的超像」等。

▲Minnie（左）超短髮造型被說撞臉楊丞琳（右）。（圖／Minnie IG@min.nicha、Sony Music Taiwan - CPOP 台灣索尼音樂FB）

Minnie家世顯赫 被粉絲稱為「泰國公主」

Minnie（민니）本名Nicha Yontararak，1997年10月23日出生於泰國曼谷的音樂世家，父親是泰國匯商銀行副行長，叔叔是知名鋼琴家Nat Yontararak，此外，她的嬸嬸是蘭納王國末代國王的曾孫女，因此Minnie也被粉絲暱稱為「泰國公主」。

Minnie家族從小就相當支持她投入音樂領域，5歲開始學彈鋼琴、7歲開始接受聲樂訓練，在泰國最具聲量的演唱工作室Grammy Vocal Studio期間，培養起深厚的唱功。2014年，Minnie參加經紀公司Cube娛樂在泰國舉辦的選秀，通過測試後，隔年赴韓成為練習生，並在2018年成功以i-dle主唱出道。

Minnie曾因舞台壓力 被診斷有憂鬱、恐慌傾向

光鮮亮麗背後，Minnie也曾在疫情後的巡演中，出現恐慌症狀，她曾自曝在舞台上被注視的狀態讓她心理感到很有壓力，曾獨自在房間痛哭、失眠，後被診斷為憂鬱症、恐慌症。康復後，Minnie數次站出來宣導心理健康，鼓勵群眾正視內心狀態。

