「超級任天堂世界」舉辦開業5週年紀念活動！耀西期間限定登場見面會
日本環球影城宣布將舉辦紀念「超級任天堂世界」開業5週年的活動。
活動將於2026年3月18日(三)～2027年1月11日(一)期間舉辦。
「超級任天堂世界」舉辦開業5週年紀念活動！
於2021年3月18日開業的「超級任天堂世界」，今年迎來開業5週年。
紀念開業5週年的活動將於2026年3月18日(三)～2027年1月11日(一)期間舉辦。
5週年紀念 裝飾
5週年限定的超級星星造型蛋糕將於星廣場登場。
與僅在此時才有、巨大且特別的蛋糕一同，通往瑪利歐世界的入口將以特別的裝飾點綴。
見面會
除了瑪利歐、路易吉、碧姬公主、奇諾比奧、大金剛之外，耀西將期間限定登場。
能享受僅在此時的特別見面會，若有力量提升手環，樂趣或許還會更加擴展⋯⋯？
在蘑菇王國大冒險！興奮雀躍星星尋覓遊行
5週年限定的特別遊行活動。
可以與瑪利歐、路易吉、耀西等一同，在蘑菇王國冒險尋找散落的超級星星。
決定實施園區包場活動！
為紀念「超級任天堂世界」5週年，決定實施園區包場活動。
只要參加符合資格的企業所舉辦的活動並中選，即可參加。
受邀日期時間為2026年4月12日(日)20:00～22:00。
參加企業
Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd.
31冰淇淋股份有限公司
日本生命保險相互會社
株式會社都科摩
株式會社三井住友卡
此外，據悉紀念5週年的限定原創食品及商品也將於日後發表。
詳情請參閱「日本環球影城」官方網站。
