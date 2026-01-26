焦點

錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利　地政：無法找到審批紀錄

Saiga NAK

「超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 Edition + 同遊鈴鈴公園」將於3月26日發行！羅潔塔與庫巴七人眾也將登場

Saiga NAK
「超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 Edition + 同遊鈴鈴公園」將於3月26日發行！羅潔塔與庫巴七人眾也將登場
「超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 Edition + 同遊鈴鈴公園」將於3月26日發行！羅潔塔與庫巴七人眾也將登場

任天堂宣布，Nintendo Switch 2軟體

超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 Edition + 同遊鈴鈴公園」將於2026年3月26日(四)發行。
與作品的發布同時，也公開了一段介紹影片。

「超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 Edition + 同遊鈴鈴公園」將於3月26日發行！

本作品將於Nintendo Switch軟體「超級瑪利歐兄弟 驚奇」新增新的區域「鈴鈴公園」。
可以與家人朋友一起享受各種遊樂設施，有兩個遊樂風格不同的廣場。

廣告

在「共享廣場」中，最多可以有四個人在同一螢幕上一起玩遊戲。
可以體驗例如比賽收集最多的金幣或隨著節奏跳躍等17種競技與和合作類遊樂項目。

遊戲分享
遊戲分享

支援遊戲分享只需一款遊戲，你就可以帶上遊戲機，與附近的人一起玩。
也可以一邊玩遊戲一邊使用遊戲內聊天功能與遠方的人交流。

在「房間配對廣場」中，最多可支援12人在線上或本地進行遊戲，每個人都可以看著螢幕遊玩。
提供包括駕駛車輛進行比賽等，有6種遊樂項目。

羅潔塔與庫巴七人眾也將登場

花花王國裡「羅潔塔」將會出現。
將擁有像瑪利歐與他的夥伴們相同能力來探索主路線，還可以享受環形公園的各種遊樂設施。
你的夥伴「奇可」將作為輔助角色出現，透過旋轉攻擊擊敗敵人和收集金幣來幫助你。
奇科也可以用滑鼠操控。

庫巴七人眾也將全新登場。
突然，他們偷走了鈴鈴公園的寶物「鈴鈴花」。
瑪利歐與他的夥伴們追擊逃往花花王國各地的庫巴七人眾，開始了一場新的戰鬥。

奇諾比奧探索隊的訓練

奇諾比奧探索隊的訓練
奇諾比奧探索隊的訓練

在鈴鈴公園的營地可參加奇諾比奧探索隊的訓練，最多可4人一起挑戰。
在「超級瑪利歐兄弟 驚奇」關卡中，可以挑戰在限定時間內通關」與「在限定時間內收集所有金幣」之類的任務。

幫助模式

幫助模式
幫助模式

新增「幫助模式」。
無論選擇哪個角色，都不會受到傷害，而且跌倒也不會算是失誤，所以即使是第一次玩或不確定難度等級的玩家也可以安心享受冒險。

花花瑪利歐
花花瑪利歐

此外，Nintendo Switch 2 Edition版還將新增一個強化道具「花花瑪利歐」。
變身花朵的瑪利歐新造型。

3種的amiibo也即將發售！

大象瑪利歐
大象瑪利歐

「超級瑪利歐兄弟 驚奇」中所登場的「大象瑪利歐」「苞普林&花洛里安王子」「奇諾比奧隊長&閒聊花花」的amiibo也將發售。
將與軟體同日2026年3月26日(四)上市。

「超級瑪利歐兄弟 驚奇」的Nintendo Switch版、Nintendo Switch 2 Edition與所有的amiibo相容
在關上觸摸amiibo即可獲得道具，在Nintendo Switch 2版中，還可以在Ring Ring Park中使用它們。

「超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 Edition + 同遊鈴鈴公園」預購開放中！

[トピックス]ロゼッタやクッパ7人衆が新登場。『スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク』を3月26日に発売。ゾウマリオなど3種類のamiiboも同日発売。https://t.co/sxAN50ZC8c

— 任天堂株式会社 (@Nintendo) January 23, 2026

「超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 Edition + 同遊鈴鈴公園」現已在 My Nintendo Store開放預購。
擁有Nintendo Switch軟體「超級瑪利歐兄弟 驚奇」的玩家可以透過購買2,000日圓(含稅)的升級通行證即可遊戲。
詳細資訊請參閱「超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 Edition + 同遊鈴鈴公園」官方網站

© Nintendo

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

【醒晨推介】伍禮賢推介國泰航空

【醒晨推介】伍禮賢推介國泰航空

【Now財經台】光大證券國際證券策略師伍禮賢推介國泰航空(00293)推介原因：-去年11月載客量，較2024年同期增加27%-盈喜預測2025年全年業績將超過2024年全年業績-疫後復甦，第3跑道、低油價等利好宏觀環境建議買入價：12.3元目標價：13.3元止蝕價：11.5元

now.com 財經 ・ 1 天前
NBA球星 Stephen Curry 監製兼配音！全新熱血動畫《GOAT級神射手》電影預告

NBA球星 Stephen Curry 監製兼配音！全新熱血動畫《GOAT級神射手》電影預告

Sony Pictures 榮譽發行動畫鉅作《GOAT級神射手》(GOAT) 即將熱血獻映！電影由NBA傳奇球星史提芬居里 (Stephen Curry) 首次跨界親身監製並獻聲演出，更集結《Kpop獵魔女團》與《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》的金獎級製作團隊，聯手打造一段笑聲與感動交織的熱血旅程。演出陣容同樣耀眼，《怪奇物語》人氣男星迦勒麥羅林（Caleb McLaughlin）首次擔綱聲演，更邀得著名演員大衛夏巴（David Harbour）與演技派女星蓋柏莉尤恩（Gabrielle Union）激情獻聲！ 「咆哮球」聯賽一向係巨獸天下，點估到今季殺入隻山羊仔Will？場上隊友當佢透明，對手當佢點心，但山羊仔偏要逆襲全場，同班巨無霸鬥波，成為真正的GOAT級神射手！動畫《GOAT級神射手》熱血詮釋小山羊大夢想，即將於2月12日大銀幕獻映。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNK

Yahoo Movies HK ・ 1 天前
美國海軍陸戰隊將接收超過 600 部機器學習驅動的打擊無人機

美國海軍陸戰隊將接收超過 600 部機器學習驅動的打擊無人機

位於加利福尼亞的一家公司即將向美國海軍陸戰隊交付超過 600 部融合機器學習的打擊無人機。這些無人機被稱為 Bolt-M 系統，旨在將致命的精確火力帶給個別士兵。該系統由 Anduril 研發，將作為有機精確打擊輕型（OPF-L）計劃的下一階段，該計劃將於 2026 年 2 月開始。美國海軍陸戰隊已授予 Anduril 一份價值 2,390 萬美元（約 HK$ 186,420,000）的合同，以交...

TechRitual ・ 1 天前
情人節禮物2026｜送禮物Top品牌都會出現Jo Malone？香水、身體護理不失禮推薦

情人節禮物2026｜送禮物Top品牌都會出現Jo Malone？香水、身體護理不失禮推薦

2026情人節轉眼就到，在準備情人節禮物的朋友，「Jo Malone」這名字很常會出現在禮物名單當中。Jo Malone香水、香氛、身體護理也是送禮不失禮的單品，當中有什麼好物推薦呢？給大家做個情人節禮物參考！

Yahoo Style HK ・ 19 小時前
電競戰隊「REJECT」的街頭霸王分隊將參加「街頭霸王聯賽: Pro-JP 2025」總決賽！

電競戰隊「REJECT」的街頭霸王分隊將參加「街頭霸王聯賽: Pro-JP 2025」總決賽！

電競戰隊「REJECT」將參加於2026年1月31日(六)舉行的「街頭霸王聯賽: Pro-JP 2025(下稱 []

Saiga NAK ・ 1 天前

全球最快商用飛機獲得歐盟航空安全局認證

全球最快的民用飛機最近獲得了歐洲聯盟航空安全局（EASA）的認證。由 Bombardier 開發的 Global 8000 商務噴射機是自 Concorde 以來最快的民用飛機，擁有行業領先的最高速度 Mach 0.95。這架飛機提供了領先同類的航程，達到 8,000 海里，使乘客能夠比以往更快、更遠地飛行。根據 Bombardier 工程、產品開發及防務執行副總裁 Stephen McCullo...

TechRitual ・ 1 天前
【財圈識真假】內地融資限制多 企業由「A到H」

【財圈識真假】內地融資限制多 企業由「A到H」

各位「巴打」，本港新股市場去年贏得了「世一」美譽，主要是受惠於A+H上市熱潮，當中內地企業「A to H」是關鍵驅動力，本文將進一步戳破A股企業赴港以H股二次上市的原因。

信報財經新聞 ・ 2 天前
MacBook Pro 2026 或「一年兩更」：一月尾 M5 Pro／M5 Max 先到，年末再出 OLED 觸控大改款？

MacBook Pro 2026 或「一年兩更」：一月尾 M5 Pro／M5 Max 先到，年末再出 OLED 觸控大改款？

彭博報導稱 Apple 2026 年可能「一年兩更」MacBook Pro：上半年先推出搭載 M5 Pro／M5 Max 嘅更新型號，之後年尾再帶來 OLED 觸控螢幕等重大改版。同一時間，MacBook Air、Mac Studio 及 Studio Display 亦可能喺上半年同步更新。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前

傳軟銀終止收購數據中心運營商Switch的談判

彭博引述知情人士報道，日本軟銀已停止收購美國數據中心運營商Switch的談判，創始人孫正義本月早些時候承認全面收購已不可能，並取消原定1月發布的公告，但雙方仍在積極商討部分投資或合作事宜。數月來，孫正義一直尋求達成以約500億美元(約3900億港元)收購Switch的交易，堅信直接掌控後者的節能型數據中心網絡，將助力為5000億美元星際之門計劃的合作夥伴OpenAI提供算力。知情者說，軟銀內部一些人士對這筆交易的規模以及運營從拉斯維加斯到亞特蘭大數據中心園區的後勤保障問題持謹慎態度。與此同時，Switch也在為最早今年IPO做準備，該公司的投資者在考慮包括債務在內約600億美元的估值。早前，軟銀敲定一項以30億美元收購紐約上市的投資公司DigitalBridge Group(DBRG.US)的交易，該公司持有Switch的多數股權。#軟銀 #Switch (CW)

infocast ・ 1 天前

《亞股》日股半日高收132點 晶片股普遍上升 出口股偏軟

日股早市反彈，受美股隔晚(26日)上升支持，半導體股普遍上揚，但出口股仍偏弱，受美日共同干預匯價憂慮影響。日經平均指數低開37點，初段247點低見52,637點後回升，半日以高位53,017點收市，升132點或0.25%。 人工智能及半導體股方面，Advantest(6857.JP)、迪思科(6146.JP)及雷泰光電(6920.JP)升2.1%至2.9%，東京威力科創(8035.JP)及鎧俠(285A.JP)升1%及1.7%，軟銀(9984.JP)跌0.2%。電線股古河電氣(5801.JP)升3.2%，住友電氣(5802.JP)及藤倉(5803.JP)升1.8%及1.6%，重工股三菱重工(7011.JP)及川崎重工(7012.JP)各升0.1%。工業機械人生產商發那科(6954.JP)跌0.6%。 其他股份方面，迅銷(9983.JP)跌0.9%，車股豐田(7203.JP)及日產(7201.JP)跌0.7%及1.8%，電池股松下(6752.JP)跌1.5%，索尼(6758.JP)及資生堂(4911.JP)跌1.5%及1.2%。商社股丸紅(8002.JP)、住友商事(8053.JP)及三

AASTOCKS ・ 17 小時前
晨早新聞重點｜明尼蘇達州男子遭擊斃　聯邦執法人員自衛說法被質疑／澤連斯基稱向烏方提供安全保證文件已完成草擬

晨早新聞重點｜明尼蘇達州男子遭擊斃　聯邦執法人員自衛說法被質疑／澤連斯基稱向烏方提供安全保證文件已完成草擬

【Now新聞台】1月26日now早晨新聞重點 【質疑說法】美國聯邦執法人員稱因為自衛，在明尼蘇達州擊斃一個男子，但有傳媒指該男子當時拿著手機不是手槍。【完成草擬】烏克蘭總統澤連斯基表示已經完成美國對烏克蘭提供安全保障的文件草擬工作，正等待落實簽署文件的日期和地點。【料暫停減息】美國聯儲局本周議息，市場預計將暫停減息。投資者亦關注多間大型科企本周公布季度業績。#要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前
Homepod 自動播歌咁驚嚇你有冇試過！？谷導遇問題靠集思廣益解決

Homepod 自動播歌咁驚嚇你有冇試過！？谷導遇問題靠集思廣益解決

近日谷德昭家中的 HomePod 出現即使無使用也會播音樂，亦會自動由細聲變大聲，驚嚇情況以為有鬼。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Tyson Yoshi 回應「響喉事件」冇預先夾定 「經一事長一智」望大家持不同意見仍可做朋友：冷靜啲先

Tyson Yoshi 回應「響喉事件」冇預先夾定 「經一事長一智」望大家持不同意見仍可做朋友：冷靜啲先

Tyson Yoshi 回應「響喉事件」冇預先夾定&nbsp; 「經一事長一智」望大家持不同意見仍可做朋友：冷靜啲先

Yahoo OMG Videos ・ 1 天前
Alex Honnold「最強應援」太太Sanni，「陪」他以91分鐘完成徒手獨攀台北101挑戰：我以你為榮，但我全程都像在恐慌發作

Alex Honnold「最強應援」太太Sanni，「陪」他以91分鐘完成徒手獨攀台北101挑戰：我以你為榮，但我全程都像在恐慌發作

美國著名無繩攀岩家Alex Honnold，在1月25日以91分鐘成功徒手獨攀台北101，Netflix進行這項「極限直播」。完成壯舉後，他表示，能夠完成夢想很開心，而面對此挑戰最重要是保持鎮定，「一開始會比較緊張，但越爬越放鬆、冷靜。」這強大心理質素，令他比預期的兩小時完成挑戰還要快，他更在大樓最高處的避雷針以手機自拍。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
mandycat office：扣好未？

mandycat office：扣好未？

由爭位坐變咗爭位企～～ 文地貓2026月曆：https://mandycat.com/product/2026calendar/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.com

MandyCats文地貓 ・ 1 天前
【大快活】會員手機點餐即享全單8折（即日起至30/01）

【大快活】會員手機點餐即享全單8折（即日起至30/01）

今個星期一至五，只要你係大快活會員，用手機點餐即享8折優惠！

YAHOO著數 ・ 18 小時前
NASA Artemis II 任務將首次載人登月前驗證重要技術

NASA Artemis II 任務將首次載人登月前驗證重要技術

如果一切順利，NASA 將於 2026 年 2 月發佈其 Artemis II 任務。這將是 NASA 的太空發射系統（SLS）首次搭載人員進入太空，也是自 1970 年代阿波羅時代結束以來，人類首次重返月球。Artemis II 也將是歷史上飛行距離月球最遠的載人太空任務，為未來在月球的居住和人類探索我們的太陽系鋪平道路。在發佈窗口開啟前的幾天，以下是關於 Artemis II 的關鍵資訊。 ...

TechRitual ・ 1 天前
取代傳統桌機 深圳 Mini PC不僅衝性價比 正轉型AI賽道

取代傳統桌機 深圳 Mini PC不僅衝性價比 正轉型AI賽道

在 2026 年初的國際消費電子展 (CES) 上，一台體積比機上盒還小、卻能流暢運行《黑神話：悟空》並輸出 4K 60 幀畫面的 Mini PC 受到矚目。這款由深圳企業「創盈芯」研發的產品，正是 Mini PC 正席捲全球市

鉅亨網 ・ 1 天前
【MoneyTalk直播】港股曾飆逾400點 友邦升近4%

【MoneyTalk直播】港股曾飆逾400點 友邦升近4%

Yahoo TV 財經直播節目 【Money Talk】，逢交易日早上11:30直播，每星期由財經界人氣KOL輪流主講，30分鐘互動足夠教你理財創富。

Yahoo LIVE HK ・ 17 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前