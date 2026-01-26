「超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 Edition + 同遊鈴鈴公園」將於3月26日發行！羅潔塔與庫巴七人眾也將登場

任天堂宣布，Nintendo Switch 2軟體

「超級瑪利歐兄弟 驚奇 Nintendo Switch 2 Edition + 同遊鈴鈴公園」將於2026年3月26日(四)發行。

與作品的發布同時，也公開了一段介紹影片。

「超級瑪利歐兄弟 驚奇 Nintendo Switch 2 Edition + 同遊鈴鈴公園」將於3月26日發行！

本作品將於Nintendo Switch軟體「超級瑪利歐兄弟 驚奇」新增新的區域「鈴鈴公園」。

可以與家人朋友一起享受各種遊樂設施，有兩個遊樂風格不同的廣場。

廣告 廣告

在「共享廣場」中，最多可以有四個人在同一螢幕上一起玩遊戲。

可以體驗例如比賽收集最多的金幣或隨著節奏跳躍等17種競技與和合作類遊樂項目。

遊戲分享

支援遊戲分享只需一款遊戲，你就可以帶上遊戲機，與附近的人一起玩。

也可以一邊玩遊戲一邊使用遊戲內聊天功能與遠方的人交流。

在「房間配對廣場」中，最多可支援12人在線上或本地進行遊戲，每個人都可以看著螢幕遊玩。

提供包括駕駛車輛進行比賽等，有6種遊樂項目。

羅潔塔與庫巴七人眾也將登場

花花王國裡「羅潔塔」將會出現。

將擁有像瑪利歐與他的夥伴們相同能力來探索主路線，還可以享受環形公園的各種遊樂設施。

你的夥伴「奇可」將作為輔助角色出現，透過旋轉攻擊擊敗敵人和收集金幣來幫助你。

奇科也可以用滑鼠操控。

庫巴七人眾也將全新登場。

突然，他們偷走了鈴鈴公園的寶物「鈴鈴花」。

瑪利歐與他的夥伴們追擊逃往花花王國各地的庫巴七人眾，開始了一場新的戰鬥。

奇諾比奧探索隊的訓練

奇諾比奧探索隊的訓練

在鈴鈴公園的營地可參加奇諾比奧探索隊的訓練，最多可4人一起挑戰。

在「超級瑪利歐兄弟 驚奇」關卡中，可以挑戰在限定時間內通關」與「在限定時間內收集所有金幣」之類的任務。

幫助模式

幫助模式

新增「幫助模式」。

無論選擇哪個角色，都不會受到傷害，而且跌倒也不會算是失誤，所以即使是第一次玩或不確定難度等級的玩家也可以安心享受冒險。

花花瑪利歐

此外，Nintendo Switch 2 Edition版還將新增一個強化道具「花花瑪利歐」。

變身花朵的瑪利歐新造型。

3種的amiibo也即將發售！

大象瑪利歐

「超級瑪利歐兄弟 驚奇」中所登場的「大象瑪利歐」「苞普林&花洛里安王子」「奇諾比奧隊長&閒聊花花」的amiibo也將發售。

將與軟體同日2026年3月26日(四)上市。

「超級瑪利歐兄弟 驚奇」的Nintendo Switch版、Nintendo Switch 2 Edition與所有的amiibo相容。

在關上觸摸amiibo即可獲得道具，在Nintendo Switch 2版中，還可以在Ring Ring Park中使用它們。

「超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 Edition + 同遊鈴鈴公園」預購開放中！

[トピックス]ロゼッタやクッパ7人衆が新登場。『スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク』を3月26日に発売。ゾウマリオなど3種類のamiiboも同日発売。https://t.co/sxAN50ZC8c — 任天堂株式会社 (@Nintendo) January 23, 2026

「超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 Edition + 同遊鈴鈴公園」現已在 My Nintendo Store開放預購。

擁有Nintendo Switch軟體「超級瑪利歐兄弟 驚奇」的玩家可以透過購買2,000日圓(含稅)的升級通行證即可遊戲。

詳細資訊請參閱「超級瑪利歐兄弟 驚奇Nintendo Switch 2 Edition + 同遊鈴鈴公園」官方網站。